Schopnost přírody „vzpamatovat se“ značně přeceňujeme, varuje studie


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24, Nature Ecology & Evolution, Kings College

Rozsáhlá analýza britských výzkumníků popsala, jakými způsoby rozmanitost přírody chrání člověka. A ukázala, jak složité je pro poškozené ekosystémy, jež lidem pomáhají k přežití, vrátit se k plné funkčnosti poté, co jsou nějak poškozené.

„Příroda si poradí“ je častá reakce na nejrůznější environmentální katastrofy. Podle nového výzkumu se ale schopnost přírody v tomto ohledu značně přeceňuje. Jeho autoři upozorňují, že ekosystémům v současné době chybí rezervy, aby na katastrofy reagovaly.

Výzkum vedli experti z King’s College a Imperial College v Londýně. Podle nich je problém už natolik vážný a současně rozsáhlý, že nedostatek biologické rozmanitosti spojený s poškozením přírody by mohl ohrozit potravinovou bezpečnost. Ekosystémy totiž poskytují spoustu přínosů, na nichž je lidstvo závislé, například opylování zemědělských plodin, čištění vody, ukládání uhlíku nebo přirozenou ochranu před škůdci.

Největší projekt svého druhu

Vědci pro tento výzkum analyzovali obrovské množství dat ze starších prací, díky tomu je výsledek asi dvakrát rozsáhlejší než jiné studie na stejné téma. Jedním z hlavních výsledků je informace, že se přeceňuje schopnost druhů navzájem se nahrazovat. Obecná představa totiž je, že když z nějakého ekosystému zmizí nějaký druh, rychle je tam nahrazen druhem jiným.

Víme, že biologická rozmanitost podporuje lidstvo tím, že nám poskytuje potravu, čistou vodu, čistý vzduch a mnoho dalších ekosystémových služeb. Tento model nám přináší přesný globální přehled: můžeme teď předvídat přínosy, které biologická rozmanitost poskytuje kdekoli, což nám ještě více usnadňuje tyto přínosy rozpoznat a využít.
Will Pearse, evoluční ekolog z Imperial College v Londýně

To je sice do jisté míry pravda, ale tento proces není rychlý a už vůbec ne automatický. Některé role se v ekosystémech nahrazují jen obtížně, a pokud jich zmizí více současně, má příroda velký problém, se kterým se jen obtížně vypořádává. Zjednodušeně: čím druhově bohatší a rozmanitější systém je, tím snadněji se vypořádává s hrozbami.

Nejsilněji to bylo v této studii cítit u procesu ukládání oxidu uhličitého z atmosféry do oceánu. Uhlík se ze vzduchu dostává do oceánských vod, tam se ukládá do usazenin i těl organismů. Podle vědců jsou klíčovými místy oblasti podél pobřeží, hlavně korálové útesy, slané bažiny a mangrovové lesy. Jejich existence je ale závislá na celé řadě faktorů, od klimatických, přes transport uhlíku, až po existenci mikrobiálních sítí zodpovědných za přenos živin.

Vědci našli u Beninu korálové útesy. Čekali přitom, že jen zmapují „hřbitov“
Znovuobjevený korálový útes u Beninu

„Výsledky týkající se oceánu nás doslova zarazily,“ konstatovali autoři. „Zachycování uhlíku v moři reagovalo na biologickou rozmanitost silněji než cokoli jiného, co jsme měřili, a přesto jde o jednu z nejméně prozkoumaných oblastí, na které jsme narazili.“

Výjimky existují

Vědci v tomto ohledu studovali přímý dopad na člověka, proto hledali, jestli existují i nějaké oblasti, kde se biologická rozmanitost v tomto ohledu neprojevuje nebo je její vliv jen slabý. Zjistili, že existují rovnou dvě.

Jedná se o ochranu před pobřežními záplavami a erozí. Neznamená to, že by tam příroda nehrála žádnou roli, ale tato obrana je založená na existenci jen několika, nejčastěji jednoho nebo dvou druhů. Jde například o konkrétní druhy keřů, které stabilizují písečné duny nebo stromy udržující pobřežní oblasti v bezpečí před vlnami.

To je podle autorů studie důkazem, že tento problém není ani zdaleka tak jednoduchý, jak se může zdát: ne vždy totiž funguje jednoduchá poučka, že stačí udržovat rozmanitost. Je totiž klíčové ji spojit s ochranou nenahraditelných klíčových druhů.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Ruský útok na Pryluky zabil nejméně 18 lidí včetně dětí, upřesnil Kyjev

Ruský útok na Pryluky zabil nejméně 18 lidí včetně dětí, upřesnil Kyjev

05:04Aktualizovánopřed 14 mminutami
Ruské školy vychovávají „piloty budoucnosti“ a připravují děti na válku

Ruské školy vychovávají „piloty budoucnosti“ a připravují děti na válku

před 33 mminutami
Meziroční růst průmyslu v srpnu zpomalil, stavebnictví kleslo

Meziroční růst průmyslu v srpnu zpomalil, stavebnictví kleslo

09:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Piety i protesty. Izrael si připomíná třetí výročí masakru ze 7. října

Piety i protesty. Izrael si připomíná třetí výročí masakru ze 7. října

10:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Většina francouzských středních škol obnovila po protestech výuku

Většina francouzských středních škol obnovila po protestech výuku

12:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Metnar: Volební systém se nebude měnit proto, že si Pavel naplánoval dovolenou

Metnar: Volební systém se nebude měnit proto, že si Pavel naplánoval dovolenou

13:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Dnes by byla ve vězení nebo v emigraci, říká o zavražděné Politkovské novinářka Procházková

VideoDnes by byla ve vězení nebo v emigraci, říká o zavražděné Politkovské novinářka Procházková

před 2 hhodinami
Únava i lhostejnost. Jak před volbami Izraelci vnímají pokračující válku v Gaze?

VideoÚnava i lhostejnost. Jak před volbami Izraelci vnímají pokračující válku v Gaze?

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

WHO žádá informace o výskytu moru v Rusku. Podle Moskvy epidemie nehrozí

Světová zdravotnická organizace (WHO) požádala ruské úřady o informace ohledně zpráv médií, že se v sibiřském ústavu pro boj proti moru nakazil další zaměstnanec. Laborantka ústavu podle ruských médií nedávno zemřela na plicní mor, zatímco ruské úřady výskyt moru popírají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic nezjištěného původu. Ruský úřad pro ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor ve středu uvedl, že obyvatelé Irkutské oblasti na Sibiři nečelí žádnému epidemickému nebezpečí.
12:56Aktualizovánopřed 39 mminutami

Schopnost přírody „vzpamatovat se“ značně přeceňujeme, varuje studie

Rozsáhlá analýza britských výzkumníků popsala, jakými způsoby rozmanitost přírody chrání člověka. A ukázala, jak složité je pro poškozené ekosystémy, jež lidem pomáhají k přežití, vrátit se k plné funkčnosti poté, co jsou nějak poškozené.
před 51 mminutami

Snovačka a skákavka. Na jižní Moravě objevili dva v Česku dosud neznámé druhy pavouků

Přírodovědci z Masarykovy univerzity objevili skákavku Attulus inexpectus na slanisku Trkmane-Rybníčky u Rakvic a vzácnou snovačku Crustulina sticta na Kosteliskách u Dubňan.
před 2 hhodinami

Nobelovu cenu za chemii získali vědci za výzkum zrcadlové chemie

Švédská akademie věd oznámila, že nositeli Nobelovy ceny za chemii za letošní rok se stali Henri Kagan a Koenso Soai, kteří se věnují výzkumu nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze.
11:55Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin má výrazné antioxidační, protizánětlivé a antibakteriální účinky, díky nimž by mohl být slibnou složkou přípravků určených k hojení ran. Vyplývá to ze studie výzkumného týmu z Laboratoře biomedicínské nanomechaniky Flindersovy univerzity v Austrálii, která byla zveřejněna v časopise International Journal of Pharmaceutics.
včera v 14:25

Trosky starověkého Týru přečkaly útoky, teď se k nim vracejí potápěči

Ve středomořských vodách u jiholibanonského města Súr (známého jako Týr či Týros) proplouvají potápěči kolem kamenných zdí, starověkých konstrukcí a potopené cesty. Jde o pozůstatky města, které kdysi stávalo nad vodou. S vratkým příměřím mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh se tak návštěvníci vracejí do míst známých troskami z dob starověkého Říma a ještě starší fénickou historií, píše agentura AP.
včera v 13:34

Nobelovu cenu za fyziku dostal Francis Halzen za výzkum neutrin v obří ledové kostce

Švédská akademie věd oznámila, že nositelem Nobelovy ceny za fyziku za letošní rok se stal belgicko-americký vědec Francis Halzen, který se věnuje výzkumu neutrin, kosmických částic, které dopadají na Zemi.
včeraAktualizovánovčera v 12:24

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má vůbec poprvé destilovat ve vesmíru. Experiment má zároveň ukázat, jak zrání nápoje ovlivní podmínky mimo zemskou atmosféru. Skotští a japonští experti plánují v roce 2028 vyslat do vesmíru družici se vzorky whisky a surovinami potřebnými k její výrobě. Na oběžné dráze Země by měla zůstat pět let.
včera v 08:00

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

před 47 mminutami
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

před 10 hhodinami
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

včera v 14:25
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

včera v 08:00
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026