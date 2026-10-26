Experimentální vakcína výrazně snižuje riziko návratu melanomu


před 17 mminutami|Zdroj: ČT24, CNN, Gizmodo, STAT, Investing.com

Očkovací látky na principu mRNA se nejvíc proslavily během pandemie covidu-19, od té doby ale vznikly i proti dalším nemocem. Teď oznámily dvě farmaceutické společnosti výsledky třetí fáze studie, která zkoumala účinnost proti rakovině.

Americké společnosti Merck (v Evropě funguje pod jménem MSD) a Moderna spojily síly a vyvinuly dohromady novou vakcínu proti rakovině. Obě společnosti zveřejnily výsledky třetí fáze klinických studií nečekaně brzy, podle spekulací v odborném tisku zřejmě kvůli tomu, že výsledky firmám nějakým způsobem unikly. Klíčovým zjištěním je, že tato personalizovaná vakcína výrazně snižuje pravděpodobnost návratu rakoviny.

Nová mRNA vakcína se podává v kombinaci s dalším lékem pacientům s vysoce rizikovým melanomem. Brání návratu nemoci, která je známá tím, že se může po léčbě v těle ukrýt a metastázovat i o několik let později.

Léčivá látka, označovaná jako intismeran autogene, by mohla pacientům nabídnout novou možnost léčby. Pacienti, kteří se jí léčili v kombinaci se standardní imunoterapií, měli dva roky po jejím nasazení výrazně nižší pravděpodobnost, že se jim zhoubný melanom vrátí, než tomu bylo u kontrolní skupiny, tedy lidí léčených běžným způsobem.

Jak funguje nové mRNA očkování

Vakcína funguje trošku jinak, než je u očkování běžné. Vakcíny se za normálních okolností podávají před vznikem onemocnění, jemuž mají zabránit, respektive mají minimalizovat jeho vážnost. Nová látka se podává lidem, kteří už nemocí prošli, byli vyléčeni, ale hrozí, že se vrátí.

Látka je navržena tak, aby naučila imunitní systém daného konkrétního člověka odhalit 34 různých proteinů, které vyrábějí rakovinné buňky při svých mutacích. Ve studii bylo 1137 lidí, kteří měli těžké formy melanomu s vysokou pravděpodobností recidivy, tedy návratu nemoci.

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Ilustrační foto

Pacienti nejprve podstoupili standardní chirurgický zákrok, při němž jim lékaři odstranili všechny části melanomu. Jedna část pak dostala lék Keytruda, což je jeden z nejúčinnějších současných přípravků, druhá se léčila stejným lékem, ale v kombinaci s intismeranem.

Ve srovnání s léčbou pouze lékem Keytruda snížila kombinace vakcíny a léku riziko návratu melanomu nebo úmrtí u pacientů o 42 procent po dvou letech. V absolutních číslech bylo po dvou letech stále bez nádoru 82,2 procenta očkovaných pacientů, zatímco u pacientů léčených pouze přípravkem Keytruda to bylo sedmdesát procent. Vakcína v kombinaci s imunoterapií navíc nížila riziko vzdálených metastáz, tedy vzniku nových ložisek rakoviny daleko od toho původního.

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Ilustrační foto

Pozor – celkové přežití je jiný ukazatel a v aktuálně zveřejněných výsledcích ještě nebyl definitivně vyhodnocen.

Pozitivní je, že léčba neměla příliš vážnějších vedlejších účinků. Když už se vyskytly, byly stejné jako u přípravku Keytruda – je tedy pravděpodobné, že šlo o důsledky užívání tohoto přípravku. Kromě těch běžných, jako je únava nebo bolesti svalů, se objevuje i několik vážnějších – například záněty jater nebo plic.

Co bude dál

Už v srpnu společnosti oznámily, že intismeran splnil primární cíle studie. Výsledky zatím nevyšly v odborném časopise, měly by být ale už brzy otištěné v jednom z nejprestižnějších lékařských žurnálů, americkém New England Journal of Medicine. Současné informace tedy vycházejí jen z toho, co uniklo do médií a následného vyjádření společností.

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Imunitní buňka, ilustrační foto

Finanční trhy na zveřejnění reagovaly zpočátku poklesem akcií těch firem, dokonce poměrně prudkým. Podle analytických webů proto, že od srpnového oznámení, že studie úspěšně splnila svůj hlavní cíl, akcie Moderny výrazně rostly. Před zveřejněním podrobných dat už jejich cena od začátku roku vzrostla o více než pět set procent. Investoři tedy nekupovali akcie kvůli tomu, co se právě dozvěděli, ale kvůli tomu, co od výsledků očekávali. A výsledky byly v některých ohledech méně optimistické, než trhy očekávaly.

Týkalo se to hlavně o něco slabšího účinku u vzniku vzdálených metastáz, než naznačovala druhá fáze studie. Přesto jsou výsledky natolik slibné, že autoři léku budou usilovat o jeho urychlené schválení. A zřejmě nebudou přípravek nabízet za tak vysokou cenu, jako by mohli, kdyby se potvrdily výsledky druhé fáze studie.

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