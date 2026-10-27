Reportéři ČT zkoušeli, co všechno zaznamenávají auta s čínskými technologiemi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Auta s čínskými technologiemi – i některá evropská či americká – jsou schopná natáčet a odesílat všechno, co se děje kolem i uvnitř, přímo čínským úřadům. Takové varování vydal už loni Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Někteří politici to bagatelizují a zákonné úpravy, které by bezpečnost posílily, stále chybí. Reportéři ČT se rozhodli vyzkoušet, co všechno auta vybavená těmito technologiemi zaznamenávají. Marek Martinovský a Jana Neumannová postavili jedno takové auto postupně před ministerstvo obrany, Úřad vlády i tajnou službu.

Přibývá nebezpečných incidentů, za kterými stojí Rusko a Čína a v nichž se technologie stávají zbraní – kamery se využívají pro špionáž, software k hybridním útokům.

„Data jsou dnes nejcennější komoditou, a i proto se ti aktéři budou snažit k datům dostávat,“ připomněla náměstkyně ředitele NÚKIB Martina Ulmanová. „(A pak) je samozřejmě mohou využít pro zpravodajské, špionážní činnosti.“

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„Čína chce mít určitou ekonomickou byznysovou obchodní nadvládu. Shání všechny možné informace (o tom), kde má slabá místa Evropa, Česká republika, a kde by toho mohla využít ve svůj prospěch,“ dodal novinář z Deníku N Lukáš Prchal.

Varování přibývá i v Česku. NÚKIB například upozorňuje na čínská auta. Někteří politici problém zlehčují, legislativa chybí.

Auto natáčí všechno kolem i uvnitř

Varování NÚKIB se týká i některých modelů aut Tesla. „Tato verze Tesly má sedm kamer dokola,“ popsal majitel jednoho z vozidel této značky Martin Bendl, že zaznamenávací zařízení mají 360stupňový záběr a snímají i vnitřek auta.

„Pokud se dostanu přímo k datům, vytáhnu z toho hodně informací: kudy jezdím, značky okolních aut, jak to vypadá v nějakém objektu a tak dále,“ přiblížil Michal Sojka z Českého institutu robotiky, informatiky a kybernetiky ČVUT. „Můžu koukat na ten vůz kdekoliv, z celého světa,“ dodal Bendl.

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Ilustrační foto

NÚKIB varuje před čínskými značkami. Hrozbou mohou být ale i evropská a americká auta vyrobená v čínských závodech nebo vozidla, která v sobě mají čínské součástky. Data, která tato auta shromažďují, nejsou podle varování v bezpečí.

„Tato data odesílají na servery výrobce a v kontextu Čínské lidové republiky se mohou státní orgány ke všem těm datům dostat, využít je pro různé zpravodajské činnosti, případně pro špionáž,“ uvedla Ulmanová.

Rozeznatelné SPZ

Když Reportéři ČT postavili auto s kamerovým systémem před budovu zpravodajství ČT, na záznamu byly rozeznatelné i obličeje procházejících lidí.

„Potřebujete vědět, kolik lidí a jací lidé se v budově nacházejí. Můžeme vidět bezpečnostní prvky, které se tam nacházejí, jestli jsou tam kamery, jestli k těm kamerám třeba vedou kabely,“ komentoval záznam etický hacker Daniel Hejda (Cyber Rangers ). „Jste schopni sledovat, kdo tam má co zaparkované, kdy se tam nachází. (Můžete se) podívat třeba na ploty, jak jsou vyřešené, jestli tam nejsou nějaké stromy, přes které by se dalo přelézt.“

Chytrá auta jsou pojízdnými kamerami, které sbírají obraz a někdy i zvuk z okolí a interiéru. V době umělé inteligence (AI) pak není problém taková data rychle a efektivně zpracovat. „V autě je ohromná škála senzorů, které zaznamenávají všemožné informace,“ popsal Sojka. „Takových signálů jsou v dnešních autech dva, tři tisíce, takže tam se dá vyčíst spousta informací.“

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„Dřív to bylo v oblasti zpravodajských služeb o tom, že jste museli procházet veškeré videozáznamy, dělat si poznámky. To zabralo obrovské množství času. Dnes člověk, který chce ty informace zneužít, je velmi efektivní a dokáže dosahovat těch kvalit velmi rychle, aniž bychom se tomu dokázali efektivně bránit,“ doplnil Hejda.

Na záznamu pořízeném u budovy ČT je i záběr s jasně čitelnou SPZ projíždějící dodávky. „Pomocí kamerových záznamů jste dokonce schopni identifikovat, zdali to auto je, či není naložené,“ komentoval to Hejda.

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Vozidel připojených k těmto technologiím jsou podle Ulmanové tisíce až statisíce. „Když se aktér dostane k tomu obrovskému množství dat z těch vozidel, tak z toho může vyčíst poměrně citlivé a přesné informace – různé vzorce chování, různé anomálie, souvislosti. A opravdu to mohou být informace zpravodajského charakteru.“

Před špionáží a hybridním působení Číny varují bezpečnostní složky už řadu let. V těchto dnech například probíhá soud s mužem obžalovaným za neoprávněnou činnost pro komunistickou Čínu.

„Scházel se s různými lidmi, od nich získával informace ohledně dalších lidí, ohledně nějakých rozhodovacích procesů. Z toho vytvářel různé analýzy, dokumenty, které dával do nějakých kontextů, zpracovával je a posílal je různými způsoby domů. Aspoň takhle to tvrdí obžaloba,“ popsal případ Prchal.

Ke špionáži Čína stále častěji využívá právě kyberprostor. Před několika lety se například čínští špioni nabourali na ministerstvo zahraničí. „Dokázali vidět do e-mailové konverzace různých pracovníků ministerstva a měli nádhernou mapu toho, co česká diplomacie a české úřady připravují, co dělají, jak se na co chystají,“ dodal Prchal.

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Čínská vláda přitom technologie využívá zcela záměrně, má k tomu přizpůsobené i zákony. „V Číně jakákoliv soukromá firma, poskytovatel nějakých služeb, ze zákona musí státním orgánům poskytnout informace, i právě data o uživatelích,“ upozornila Ulmanová.

„V každé větší společnosti měla existovat nějaká stranická buňka a dohled čínského režimu nad tou společností,“ dodala odbornice na kybernetickou bezpečnost Monika Kutějová.

„Je mi jedno, jestli moje auto posílá data do Číny“

Někteří politici ale varování zpochybňují. Mezi nimi je i Pavel Růžička (ANO), místopředseda výboru pro obranu a člen sněmovního výboru pro bezpečnost, který má otázku špionáže na starosti. „Jezdím s Volvem, jsem s ním spokojen a jestli to vozidlo odesílá nějaké údaje do Číny, je mi úplně jedno,“ prohlásil Růžička. „Když jedu z domu do sněmovny, tak si v Číně maximálně můžou poslechnout Mozarta.“

„Předpokládám, že v tom autě také občas telefonuje. V tu chvíli to není jenom o Mozartovi, ale o jeho hovorech,“ reagoval poslanec a předseda stálé komise pro NÚKIB Miroslav Krejčí (Motoristé). „Nedokážu si představit, že by se někdo v jakémkoliv vozidle bavil o utajovaných skutečnostech,“ dodal Růžička, který si myslí, že by se NÚKIB „měl zabývat úplně jinými věcmi“.

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„Já si myslím, že tato vláda a její představitelé dlouhodobě vliv Ruska a Číny podceňují,“ uvedla naopak poslankyně a místopředsedkyně stálé komise pro hybridní hrozby Helena Langšádlová (TOP 09).

„Sbírají se citlivá data, třeba kde se pohyboval, jak dlouho se tam zdržel, s kým se tam potkal. A z toho se opravdu může vyčíst poměrně přesně, kde se ten člověk pohybuje, s kým se potkává, jak se chová,“ popsala Ulmanová.

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Na varování NÚKIBu reagovala i armáda, která zakázala některým vozům Volvo vjezd do citlivých objektů. NÚKIB sice výslovně tuto značku nezmiňuje, z jeho varování ale vyplývá, že některé vozy vyrobené na konkrétním místě a v konkrétní době jsou problematické.

Vojáci přitom paradoxně mají možnost čerpat zaměstnanecký benefit, který spočívá ve slevě na pořízení těchto aut.

Problémy s čínskými auty měla i norská armáda. Vojáci zjistili, že vozidla natáčela pohyb při cvičení. Zaznamenávala i přístupové kódy, které vojáci zadávali při otevírání bran vojenských objektů.

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U vládních úřadů si auta nikdo nevšímal

Reportéři ČT zaparkovali auto s čínským kamerovým systémem před budovou ministerstva obrany. Několik desítek minut tam stálo a snímalo okolí, aniž by se o jeho přítomnost někdo zajímal, i když pracovníci ostrahy pak na dotaz uvedli, že bez povolení na místě nic natáčet nelze.

„Já si myslím, že tento zákaz by měl platit v podstatě na všechny státní instituce, na státní parkoviště, respektive širší okolí těch chráněných objektů,“ řekl v této souvislosti poslanec Krejčí (Motoristé).

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Reportéři ČT pak stáli s vozidlem s čínskou kamerou přes půl hodiny i u Úřadu vlády. Ani tam si ho nikdo nevšiml. Reportéři natočili třeba ministra jdoucího na jednání vlády, vjíždějící auto nebo procházející lidi.

Před měsícem také Deník N upozornil, že s čínským vozidlem parkoval přímo před budovou Úřadu vlády poradce premiéra Andreje Babiše (ANO). „Vnímám to jako velmi nešťastné,“ komentoval to Krejčí.

Ruské součástky v policejním softwaru

Nejde jen o Čínu, kyberprostor využívá i Rusko. Na Slovensku nedávno odhalili ruské součástky v dopravních kamerách a zjistili, že kamery bylo možné z konkrétních ruských telefonních čísel i ovládat. V Česku vzbudila pozornost kauza policejního softwaru, který dodává firma skrytě vlastněná Rusy. Podobný případ vyšetřují i americké úřady.

„Bezpečnostní složky, respektive úřady nejsou schopny prověřovat do detailů dodavatele svých kritických systémů nebo důležitých softwarů,“ konstatoval Jan Pich, ředitel kybernetické bezpečnosti Ernst Young.

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„Nevíme, k jakým všem datům se mohou ti státní aktéři dostat a jak je mohou zneužít. Pokud máme nějakého aktéra, který dlouhodobě vůči naší zemi vykonává nějakou špionážní nebo závadnou činnost, tak tam může být riziko, že to zneužije,“ zdůraznila Ulmanová.

Podle vyjádření ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) přijala policie v této souvislosti „nezbytná předběžná opatření, jejichž podrobnosti s ohledem na způsob využívání produktů této společnosti není možné specifikovat“.

Rakušan: Nařízení jsou připravená, vláda je mohla schválit

Od loňského roku platí v Česku nový zákon o kybernetické bezpečnosti, zatím je ale v praxi obtížně použitelný. Vláda totiž doposud neschválila seznamy, které mají určit, co je zapotřebí chránit. Tento návrh již mohla schválit vláda Petra Fialy (ODS).

„My jsme to už nestihli za naší vlády, já to uznávám,“ řekl k tomu poslanec a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Tehdy ten zákon začal platit v listopadu roku 2025, byli jsme vláda v demisi, je to celkem důležitá záležitost. Takže v téhle chvíli nová vláda měla určitě dostatek prostoru, aby ta dvě nařízení schválila.“

„To, co je připraveno, jde schválit vlastně rovnou. To je politické rozhodnutí, to je politická vůle,“ dodal Rakušan.

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Čínská vlajka, ilustrační foto

„Příprava nařízení vlády týkajících se strategicky významných služeb, nepominutelných funkcí a nezbytného rozsahu spadá do gesce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který je gestorem zákona. Ministerstvo vnitra proto tyto návrhy vládě nepředkládá, v rámci legislativního procesu však poskytuje potřebnou součinnost,“ uvedl ministr vnitra Metnar.

„Nevím, jestli to je tím, že vláda otálí, nebo (že) si premiér Babiš pod sebe vzal gesci digitální transformace. V danou chvíli není žádný ministr, který by byl pověřen tímto výkonem,“ komentoval to poslanec a člen stálé komise pro NÚKIB Ivan Bartoš (Piráti).

Reportéři ČT se chtěli na záležitost zeptat na tiskové konferenci po jednání vlády, na jejich dotaz se ale nedostala řada. Neodpovědělo ani tiskové oddělení vlády.

Expert: Kyberbezpečnost je třeba brát jako součást obranyschopnosti státu

Kromě ministerstva obrany a Úřadu vlády zkusili Reportéři ČT zaparkovat auto s čínskými kamerami také u sídla Úřadu pro zahraniční styky a informace. Vozidlo tam stálo více než půl hodiny a natáčelo vstupní bránu do areálu. Teprve poté, co reportéři na místo přijeli s autem s jasně viditelným logem České televize, se ostraha začala ptát, co tam dělají.

Členové ostrahy pak Reportérům ČT sdělili, že se zajímají primárně o plášť objektu a že není v jejich silách kontrolovat každé vozidlo.

„Při ochraně areálů se postupuje podle vyhodnocení rizik konkrétního místa. Jedním ze základních principů je, že vozidla externích subjektů zpravidla parkují na veřejných parkovištích před areály ministerstva a nejsou tedy vpuštěna přímo do areálu,“ uvedl ministr vnitra Metnar.

„Když tam máte takové vozidlo nebo se někdo k těm záznamů dostane a analyzuje je prostřednictvím AI, tak z toho vytěží velmi efektivně přesné návyky lidí – kdy kdo chodí, kdy chodí ochranka okolo plotu, kdy je nejvhodnější doba, kdy tam mám proniknout,“ komentuje to Hejda.

„Kyberbezpečnost je součástí hybridních útoků, kterých jsme dnes svědky. Kybernetika je jedna z forem, kde (útočníci) mohou škodit,“ podotkl Pich. „Ze strany státu brát kyberbezpečnost jako součást obranyschopnosti státu,“ uzavřel.

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