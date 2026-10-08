V Polsku se stal další útok ve škole. Jedna žena zemřela


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Na základní škole nedaleko Wyszkowa severovýchodně od Varšavy žák zaútočil ostrým předmětem a zranil dva lidi, informoval podle Reuters polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. Televize TVN24 s odvoláním na policii informovala o třech zraněných. Policie posléze na síti X napsala, že zaměstnankyně školy zraněním podlehla. Policisté podezřelého patnáctiletého chlapce zadrželi.

Televize TVN24 s odvoláním na Ilonu Puścianovou z policie ve Wyszkowě informuje o třech zraněných. „Patnáctiletý bývalý žák přišel do areálu školy a jednu osobu zranil ostrým nástrojem. Napadenými jsou pravděpodobně školnice, jedna z učitelek a ředitel, který utrpěl zranění, když přemáhal útočníka,“ popsala.

„Ani skrze resuscitaci se nepodařilo zachránit život 37leté zaměstnankyni školy,“ napsala na X tamní policie.

Motivy útočníkova jednání zatím nejsou známé. Případem se bude zabývat oddělení soudu, které má na starosti kriminalitu nezletilých.

Útok se stal jen den poté, kdy ve městě Ostrolenka, které je od Wyszkowa vzdálené jen několik desítek kilometrů, devatenáctiletý student střední odborné školy zranil devět lidí a také sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla.

Student na střední škole v Polsku nožem zranil devět lidí i sebe
Zadržený polský student podezřelý z útoku nožem ve střední škole v Ostrolence

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