Ferrit zůstane za prodej strojů do Ruska bez trestu. Žalobce upustil od stíhání


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24

Státní zástupce podmíněně upustil od trestního stíhání strojírenské společnosti Ferrit, kterou policie obvinila kvůli dodávkám důlních strojů do Ruska. Podle vyšetřovatelů se sedm strojů dostalo do země přes prostředníky v dalších státech, přestože jejich vývoz podléhal sankčním omezením. Čtyři manažeři Ferritu včetně jednatele Petra Mohelníka uzavřeli dohody o vině a trestu, o jejichž schválení bude ještě rozhodovat soud. Státní zástupce s nimi sjednal peněžité tresty od 150 do 500 tisíc korun. Stíhání dalších dvou lidí žalobce zastavil.

„V srpnu 2026 státní zástupce rozhodl usnesením o podmíněném upuštění od trestního stíhání stíhané právnické osoby,“ oznámil mluvčí olomouckého vrchního státního zastupitelství Radek Bartoš. Firma podle něj ještě před rozhodnutím složila 1 058 635 eur, tedy necelých 26 milionů korun, na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Zkušební dobu jí žalobce stanovil na dvanáct měsíců.

Letos v srpnu podle zjištění Deníku N změnila firma Ferrit se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku majitele. Ovládla ji mostecká firma Sutor Holding. „Společnost nadále pokračuje v rozvoji svých obchodních aktivit bez omezení. Vyvíjí a vyrábí špičkové české důlní stroje pro podzemní dopravu a logistiku a své produkty dodává zákazníkům ve více než dvaceti zemích světa,“ uvedlo pro ČT vedení firmy.

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Sedm strojů přes třetí země

Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila šest lidí a firmu v září 2025. Případ se týkal sedmi důlních strojů, na které se podle vyšetřovatelů vztahoval zákaz vývozu do Ruska. Stroje se tam v letech 2023 a 2024 dostaly přes prostředníky v dalších zemích.

O stíhání jako první informoval Deník N. Podle jeho zjištění stroje mířily do Ruska zejména přes firmy v Turecku a Gruzii, které vznikly až po začátku celoplošné ruské invaze na Ukrajinu. Díly měly končit především v sibiřské společnosti Sibtransservis, která měla podle Deníku N přímé vazby na manažery Ferritu. Firma tehdy obvinění odmítla s tím, že vždy jednala v souladu se zákony.

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Německá policie (ilustrační foto)

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