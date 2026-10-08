Ferrit zůstane za prodej strojů do Ruska bez trestu. Žalobce upustil od stíhání

Státní zástupce podmíněně upustil od trestního stíhání strojírenské společnosti Ferrit, kterou policie obvinila kvůli dodávkám důlních strojů do Ruska. Podle vyšetřovatelů se sedm strojů dostalo do země přes prostředníky v dalších státech, přestože jejich vývoz podléhal sankčním omezením. Čtyři manažeři Ferritu včetně jednatele Petra Mohelníka uzavřeli dohody o vině a trestu, o jejichž schválení bude ještě rozhodovat soud. Státní zástupce s nimi sjednal peněžité tresty od 150 do 500 tisíc korun. Stíhání dalších dvou lidí žalobce zastavil.
„V srpnu 2026 státní zástupce rozhodl usnesením o podmíněném upuštění od trestního stíhání stíhané právnické osoby,“ oznámil mluvčí olomouckého vrchního státního zastupitelství Radek Bartoš. Firma podle něj ještě před rozhodnutím složila 1 058 635 eur, tedy necelých 26 milionů korun, na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti. Zkušební dobu jí žalobce stanovil na dvanáct měsíců.
Letos v srpnu podle zjištění Deníku N změnila firma Ferrit se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku majitele. Ovládla ji mostecká firma Sutor Holding. „Společnost nadále pokračuje v rozvoji svých obchodních aktivit bez omezení. Vyvíjí a vyrábí špičkové české důlní stroje pro podzemní dopravu a logistiku a své produkty dodává zákazníkům ve více než dvaceti zemích světa,“ uvedlo pro ČT vedení firmy.
Sedm strojů přes třetí země
Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila šest lidí a firmu v září 2025. Případ se týkal sedmi důlních strojů, na které se podle vyšetřovatelů vztahoval zákaz vývozu do Ruska. Stroje se tam v letech 2023 a 2024 dostaly přes prostředníky v dalších zemích.
O stíhání jako první informoval Deník N. Podle jeho zjištění stroje mířily do Ruska zejména přes firmy v Turecku a Gruzii, které vznikly až po začátku celoplošné ruské invaze na Ukrajinu. Díly měly končit především v sibiřské společnosti Sibtransservis, která měla podle Deníku N přímé vazby na manažery Ferritu. Firma tehdy obvinění odmítla s tím, že vždy jednala v souladu se zákony.