V Peci pod Sněžkou hoří střecha hotelu, hasiči evakuovali 35 lidí

Hasiči zasahují u požáru střechy hotelu v Peci pod Sněžkou na Trutnovsku. Z budovy evakuovali 35 lidí, kteří našli útočiště v protějším hotelu. Záchranáři na místě ošetřili tři osoby, včetně jednoho hasiče. Nikdo nemusel být převezen do nemocnice. Na místě zasahuje osm jednotek hasičů, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Požár byl nahlášen v neděli v 01:38 poté, co svědek zaznamenal kouř v hotelových pokojích. První jednotka hasičů dorazila na místo za dvanáct minut. Hasiči následně potvrdili, že hoří střecha a oheň se rozšířil také do podkroví, uvedl Petr Svoboda z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. K hašení hasiči nasadili mimo jiné dvě výškové techniky.
Vzhledem k rozsahu požáru vyslalo operační středisko na místo větší počet záchranářů. Kromě pěti posádek zdravotnické a lékařské pomoci dorazil také inspektor provozu a vozidlo pro mimořádné události.
Zdravotníci ošetřili celkem tři osoby. Dva lidé, včetně jednoho zasahujícího hasiče, se nadýchali zplodin hoření. Třetí ošetřený měl akutní neurologické potíže. „Po ošetření nemusel být nikdo transportován do nemocnice, všichni tak byli ponecháni na místě,“ uvedla Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje.