Německo zadrželo pět podezřelých z obcházení protiruských sankcí

Německé úřady zadržely v pondělí pět lidí, kteří podle nich obcházeli protiruské sankce a vyváželi tajně do Ruska průmyslové zboží. Jeho koncovými příjemci byly především zbrojařské firmy.
O případu informovalo Generální spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe. Pětice mužů s německým, ruským a ukrajinským občanstvím zorganizovala za čtyři roky 16 tisíc dodávek do Ruska v hodnotě nejméně 30 milionů eur (729 milionů korun).
Mezi zadrženými jsou dva němečtí občané, dva muži s německým a ruským občanstvím a jeden muž s občanstvím Německa a Ukrajiny. Působili v severoněmecké spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, sídlo hlavní firmy bylo v Lübecku.
Podle prokuratury muži vytvořili zločineckou skupinu. Kromě Lübecku na severu země celníci provedli razie také ve Frankfurtu nad Mohanem, Norimberku a na několika dalších místech Německa. Mimo pěti zadržených obvinila v případu policie dalších pět lidí, kteří zůstávají na svobodě.
Vše řídil Nikita S.
Podle generální prokuratury založil německo-ruský občan Nikita S. obchodní společnost, skrz kterou nejpozději od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 dovážel do Ruska zboží, které podléhá sankcím. „Za sítí k obstarávání (zboží) stála na ruské straně pravděpodobně státní místa,“ uvedla prokuratura. Ke koncovým příjemcům patřilo podle vyšetřovatelů nejméně 24 zbrojařských firem v Rusku.
Od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu uplynou za tři týdny čtyři roky. Evropská unie na Rusko kvůli ní uvalila řadu sankcí. V současné době se skládají z širokého spektra sektorových opatření, včetně omezení obchodu, financí, energetiky, technologií a zboží dvojího užití, průmyslu, dopravy a luxusního zboží. Zahrnují rovněž zákaz dovozu námořní ropy a některých ropných produktů z Ruska do EU a pozastavení vysílací činnosti a licencí v Evropské unii několika médiím podporovaným Kremlem, která EU považuje za dezinformační. Sankce jsou prodlužovány každých šest měsíců, naposledy tak členské státy EU učinily na konci prosince.