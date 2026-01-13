V Německu obžalovali dva Ukrajince ze špionáže pro Rusko a z přípravy sabotáže

Německé generální státní zastupitelství obžalovalo dva Ukrajince ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Informovalo o tom v tiskové zprávě. Ve spolupráci se třetím občanem Ukrajiny poslali dotyční z Kolína nad Rýnem na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory – cílem kroku bylo dle prokuratury otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu.
Německá policie loni v květnu informovala, že v zemi zadržela dva Ukrajince podezřelé z přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Třetího podezřelého zadrželi několik dní poté policisté ve Švýcarsku, v prosinci jej tamní úřady vydaly do Německa. Generální prokuratura v úterý informovala, že obžalovala dva z mužů – Vladyslava T. a Daniila B. Za vinu jim klade špionáž, výzvědnou činnost za účelem sabotáže a spiknutí za účelem závažného žhářství. Na třetího zadrženého, Jevhena B., který byl ze Švýcarska vydán teprve minulý měsíc, bude podle všeho obžaloba podána později.
Trojice podle prokuratury loni v březnu poslala z Kolína nad Rýnem na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory. „Příkaz k tomu dala ruská tajná služba přes prostředníky v Mariupolu,“ uvedla německá prokuratura. Mariupol je město na jihovýchodě Ukrajiny, které od roku 2022 okupuje Rusko a o které se několik měsíců předtím vedly boje.
„Postup sloužil k zisku informací o trasách, kterými zásilky putují, a o průběhu transportu u přepravce balíků – a později balíky naplnit výbušninou,“ stojí v obžalobě. Cílem dle ní bylo, aby balíky explodovaly ještě v Německu či na cestě na Ukrajinu a aby „způsobily co možná největší škodu, a ovlivnily tak pocit bezpečí obyvatelstva“.
Připravovaná akce zapadá do vzorce, který loni popsaly německé zpravodajské weby WDR, NDR a Süddeutsche Zeitung. Na základě svého vyšetřování informovaly, že za předloňskou sérií požárů balíčků na evropských letištích stojí agenti naverbovaní ruskou vojenskou tajnou službou GRU. Podezřelé v této souvislosti zadržely bezpečnostní složky v Litvě, Polsku, Bosně a Hercegovině a Británii.
Na letištích Lipsko/Halle v Německu, v Birminghamu v Anglii a nedaleko polské metropole Varšavy předloni v červenci vzplály balíčky, které předtím přepravila letadla. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušniny do balíků umístili právě agenti ve službách Moskvy. Jen náhodou přitom dle vyšetřování vzplály balíky ještě na zemi, a nikoli za letu.
