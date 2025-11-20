Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze sabotáže na železnici

Živě
před 23 mminutami

Polské ministerstvo zahraničí předalo běloruským diplomatům nótu požadující vydání dvou podezřelých z víkendové sabotáže na polské železnici sloužící mimo jiné k přepravě zbraní na Ukrajinu, uvedla agentura PAP s odvoláním na mluvčího polské diplomacie. Běloruský chargé d´affaires podle mluvčího nótu převzal ve středu.

Z víkendové sabotáže na železniční trati mezi Varšavou a Lublinem jsou podezřelí Jevhenij Ivanov a Oleksandr Kononov, napsal ve čtvrtek polský server Onet. Oba podezřelé, kteří jsou ukrajinské národnosti, označil za teroristy v ruských službách.

Polská prokuratura o den dříve oba muže obvinila z diverze teroristické povahy na pokyn ruských zpravodajských služeb, ale identifikovala je pouze jako Oleksandra K. a Jevhenije I. Ani jednoho polské úřady nezadržely, protože uprchli do Běloruska, odkud předtím také přicestovali.

Podle Onetu jednačtyřicetiltý Ivanov a devětatřicetiletý Kononov strávili v Polsku jen několik hodin. Do Běloruska odcestovali hned v noci ze soboty na neděli, uvedl ve středu mluvčí prokuratury. V případě dopadení a odsouzení jim v Polsku hrozí doživotí.

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra
Vyšetřování následků výbuchu na polské železnici

Bělorusko muže zřejmě nevydá

„Charge d’affaires od nás dostal nótu, je to žádost o vydání dvou osob podezřelých z teroristického činu na našem území. Čekáme na reakci,“ uvedl mluvčí Maciej Wewiór podle Onetu. Varšava si podle mluvčího nedělá velké naděje ohledně reakce Běloruska, které dosud nevydalo ani muže podezřelého z vraždy polského vojáka.

Ten loni v červnu zahynul po několika dnech v nemocnici, kam byl převezen poté, co jej napadl migrant u kovové bariéry oddělující Polsko a Bělorusko. Útočník podle médií prostrčil ruku, v níž držel nůž, skrz ocelový plot a vojáka bodl do hrudi.

Obranné prvky a vylepšování infrastruktury. Polsko posiluje hranici s Běloruskem
Vozidla polské pohraniční stráže

Sabotéry naverbovala GRU

Ivanova, který pochází z Charkovské oblasti, podle ukrajinských médií zverbovaly ruské zvláštní služby loni v lednu. Spolupracoval s důstojníkem ruské vojenské rozvědky GRU Jurijem Syzovem, který mu nařídil připravit sabotáž ve lvovském podniku na výrobu dronů.

Sabotáž se nepovedla, protože nastražené nálože si všimla uklízečka, uvedl server Wirtualna Polska, který jméno řídícího ruského důstojníka uvedl v podobě Jurij Sizov z GRU.

Jak Rusko verbuje „agenty na jedno použití“ skrze AI boty
Logo GRU

Polští představitelé se dříve zmínili, že jeden z podezřelých byl za sabotáž odsouzen v nepřítomnosti soudem ve Lvově na západě Ukrajiny a že druhý pochází z Donbasu na východě země, jehož část již na jaře 2014 ovládli separatisté podporovaní Ruskem.

Onet připomněl, že poškození kolejí u obce Życzyn poblíž nádraží Mika, ohlásil strojvedoucí jednoho vlaku v neděli ráno. Obhlídka místa ukázala, že koleje zničil výbuch, na místě policisté našli kameru a také druhou nálož, která nevybuchla. V neděli se stal další incident u města Pulawy na východě Polska, kde poškozené trakční vedení přinutilo vlak s 475 cestujícími k náhlému zastavení. Na kolejích se našly kovové předměty, které mohly soupravu vykolejit.

Polský premiér Donald Tusk oznámil, že se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským dohodli na spolupráci zpravodajských služeb i státních drah obou zemí, jejímž cílem je odhalovat podezřelé ze spolupráce s Ruskem a bránit dalším sabotážím. Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v reakci na sabotáže oznámil, že armáda nasadí deset tisíc vojáků, aby pomohli ochránit kritickou infrastrukturu.

Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury
Polští vojáci, ilustrační foto

