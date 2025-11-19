Sikorski hrozí po sabotáži na železnici „nediplomatickou“ odpovědí

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil sabotáž na železnici za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. V projevu před poslanci se podle médií zmínil o ruské vojenské rozvědce GRU. Ze sabotáže na polské trati jsou podezřelé dvě osoby s ukrajinským občanstvím v ruských službách, uvedl již v úterý polský premiér Donald Tusk.
Sikorski podle médií také oznámil, že v souvislosti s víkendovým incidentem odvolal souhlas s působením ruského konzulátu v Gdaňsku, který je poslední v zemi.
Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska, která se mimo jiné používá k přepravě zbraní pro Ukrajinu, o víkendu poškodil výbuch. Při incidentu nikdo nebyl zraněn. Polská prokuratura již zahájila vyšetřování.
Podle Tuska z něj vyplývá, že sabotáž spáchali „dva ukrajinští občané, spolupracující již delší dobu s ruskými zvláštními službami“. Oba podezřelí po incidentu u vsi Mika opustili zemi přes hraniční přechod v Terespolu na hranici s Běloruskem, odkud do Polska přicestovali. V minulosti byl jeden z podezřelých odsouzen ve Lvově za sabotáž spáchanou na Ukrajině, druhý pochází z Donbasu na východě Ukrajiny.
Ukrajinské ministerstvo zahraničí tvrdí, že se Rusko snaží svalit vinu za své zločiny na Ukrajince. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na Tuskovo vyjádření prohlásil, že v „Polsku vzkvétá rusofobie“.
Polsko v minulosti prohlásilo, že jeho úloha logistického centra pro dodávky zbraní a další pomoci Ruskem napadené Ukrajině z něj činí terč možných útoků. V říjnu Varšava uvedla, že v Polsku a Rumunsku bylo zadrželo osm osob podezřelých z plánování sabotáže ve prospěch Ruska. Moskva opakovaně popřela, že by v Polsku prováděla diverzní akce.
