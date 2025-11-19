Sikorski hrozí po sabotáži na železnici „nediplomatickou“ odpovědí


Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil sabotáž na železnici za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. V projevu před poslanci se podle médií zmínil o ruské vojenské rozvědce GRU. Ze sabotáže na polské trati jsou podezřelé dvě osoby s ukrajinským občanstvím v ruských službách, uvedl již v úterý polský premiér Donald Tusk.

Sikorski podle médií také oznámil, že v souvislosti s víkendovým incidentem odvolal souhlas s působením ruského konzulátu v Gdaňsku, který je poslední v zemi.

Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska, která se mimo jiné používá k přepravě zbraní pro Ukrajinu, o víkendu poškodil výbuch. Při incidentu nikdo nebyl zraněn. Polská prokuratura již zahájila vyšetřování.

Podle Tuska z něj vyplývá, že sabotáž spáchali „dva ukrajinští občané, spolupracující již delší dobu s ruskými zvláštními službami“. Oba podezřelí po incidentu u vsi Mika opustili zemi přes hraniční přechod v Terespolu na hranici s Běloruskem, odkud do Polska přicestovali. V minulosti byl jeden z podezřelých odsouzen ve Lvově za sabotáž spáchanou na Ukrajině, druhý pochází z Donbasu na východě Ukrajiny.

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra
Vyšetřování následků výbuchu na polské železnici

Ukrajinské ministerstvo zahraničí tvrdí, že se Rusko snaží svalit vinu za své zločiny na Ukrajince. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na Tuskovo vyjádření prohlásil, že v „Polsku vzkvétá rusofobie“.

Polsko v minulosti prohlásilo, že jeho úloha logistického centra pro dodávky zbraní a další pomoci Ruskem napadené Ukrajině z něj činí terč možných útoků. V říjnu Varšava uvedla, že v Polsku a Rumunsku bylo zadrželo osm osob podezřelých z plánování sabotáže ve prospěch Ruska. Moskva opakovaně popřela, že by v Polsku prováděla diverzní akce.

Sikorski hrozí po sabotáži na železnici „nediplomatickou" odpovědí

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil sabotáž na železnici za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. V projevu před poslanci se podle médií zmínil o ruské vojenské rozvědce GRU. Ze sabotáže na polské trati jsou podezřelé dvě osoby s ukrajinským občanstvím v ruských službách, uvedl již v úterý polský premiér Donald Tusk.
Ruský útok v Ternopilu má devět obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

Rusko vyslalo v noci na Ukrajinu 48 raket a 470 dronů, v Ternopilu na západě země zemřelo devět lidí. Podle serveru Ukrajinska pravda to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj. Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky kvůli ruskému útoku na západní Ukrajině, píše Reuters. Drony zasáhly i Charkov, který hlásí 46 zraněných včetně dvou dětí.
Vojáci NATO na východě Polska testovali stíhací drony

Vojáci NATO z USA, Velké Británie a Rumunska se připojili ke svým polským kolegům ve cvičení dovedností v boji proti dronům. Polsko a další země na východním křídle NATO zaznamenaly v posledních měsících několik vpádů ruských dronů, z nichž některé byly sestřeleny. Sestřelování levně vyrobených dronů drahými protivzdušnými raketami však představuje velkou výzvu pro státy NATO, které se obávají vyčerpání zásob. Jednou z možností jsou stíhací drony. Tyto drony, které se odpalují z pneumatického odpalovacího zařízení, mají za úkol zachytit a sestřelit přilétající drony. Stíhací systém stojí jen desetinu ceny dronu typu Šáhed, který je hlavním nástrojem ruských útoků na Ukrajině.
Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Americká Sněmovna reprezentantů a po ní i Senát jednoznačně podpořily návrh zákona, který by přinutil americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnit spisy k případu odsouzeného sexuálního delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina. Prezident USA Donald Trump už předestřel, že tento právní předpis podepíše, pokud jej schválí Kongres. Sněmovna reprezentantů si zároveň vyžádala Epsteinovy finanční záznamy od jeho bank.
Klimtův portrét se stal druhým nejdražším dílem prodaným v aukci

Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Informovala o tom agentura AFP, podle níž se obraz stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.
Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Saúdskoarabský korunní princ Mohamed bin Salmán označil vraždu saúdskoarabského novináře žijícího v americkém exilu Džamála Chášakdžího za velkou chybu, která na několik let vážně narušila vztahy se Spojenými státy. Prohlásil to při svém setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Trump se prince, který za vraždou v roce 2018 podle amerických tajných služeb stál, zastal, když řekl, že bin Salmán o ničem nevěděl.
Americký federální soud zablokoval překreslení volebních obvodů v Texasu

Americký federální soud zablokoval republikány prosazené překreslení volebních obvodů ve státě Texas. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž jde o „velkou ránu" zejména pro texaské republikány, které ke změnám hranic kongresových obvodů vyzýval prezident Donald Trump. Chtěl tím dosáhnout co největšího počtu zvolených republikánů a ubránit těsnou většinu strany ve Sněmovně reprezentantů.
Ukrajinský soud poslal do vazby někdejšího vicepremiéra kvůli údajné korupci

Ukrajinský soud poslal na 60 dnů do vazby bývalého vicepremiéra Oleksije Černyšova. Kauza se týká korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Jako možnou kauci stanovil soud částku 51 milionů hřiven (v přepočtu zhruba 25,6 milionu korun), informovala ukrajinská média.
