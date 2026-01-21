Německá policie hlásí zadržení proruské špionky a dvou podporovatelů terorismu

Německá policie ve středu zadržela tři různé osoby podezřelé z napomáhání Rusku. Žena zadržená v Berlíně je podezřelá ze špionáže pro ruskou tajnou službu, dvojice mužů chycená v Braniborsku zase prý měla podporovat zahraniční teroristické organizace, konkrétně Moskvou řízené a podporované „republiky“ na východě okupované Ukrajiny.
Spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe uvádí, že zadržená Ilona W., která je německo-ukrajinskou občankou, nejméně od listopadu 2023 udržuje zpravodajské kontakty s ruským velvyslanectvím v Berlíně. Svému kontaktu, který pracuje pro ruskou tajnou službu, dle vyšetřovatelů poskytla opakovaně informace související s ruskou agresí na Ukrajině.
Žena mimo jiné shromažďovala údaje o účastnících vrcholných politických událostí a získávala informace o areálech zbrojního průmyslu, zkouškách dronů či dodávkách bezpilotních strojů na Ukrajinu. Své spojce z ruského velvyslanectví rovněž pomáhala účastnit se politických akcí v metropoli k získávání dalších kontaktů.
Policie následně v Braniborsku, Porýní-Falci a v Mnichově provedla domovní prohlídky u ženy a dalších dvou podezřelých, kteří jsou vyšetřováni na svobodě.
Německé tajné služby dlouhodobě varují před vysokou intenzitou činnosti ruských zpravodajců ve spolkové republice a také před diverzními aktivitami Moskvy, které se týkají špionáží i sabotáží. Rusko taková obvinění opakovaně odmítá.
Nákupy dronů a zásob pro separatisty
Braniborští policisté muže zmíněné v úvodu článku zadrželi na dvou místech a následně u nich provedli domovní prohlídky. Ruský občan Suren A. a Němec Falko H. podle státního zastupitelství zastávali přední pozice ve spolku, který organizoval dopravu zásob, zdravotních produktů a dronů na Donbas k ozbrojeným oddílům samozvané „Doněcké lidové republiky“ a rovněž Moskvou řízené „Luhanské lidové republiky“. Ozbrojené složky obou útvarů integrovalo Rusko do velitelských struktur svých sil.
Suren A. poskytl podle spolkového zastupitelství přes 14 tisíc eur (asi 341 tisíc korun) z fondů spolku, rovněž financoval dopravu dodávek proruským silám na východě Ukrajiny. Falko H. pak opakovaně navštívil okupovaný Donbas, kde přijímal od „separatistů“ koordinovaných Moskvou objednávky. Rovněž se pravidelně účastnil distribuce zboží na místě.
Dvojice Ruskem ovládaných území, které Moskva vojensky a materiálně podporovala, jednostranně vyhlásila nezávislost na Kyjevu v roce 2014. V roce 2022 pak Moskva obě samozvané a mezinárodně neuznávané „republiky“ v rozporu s mezinárodním právem ilegálně začlenila do Ruské federace. Okupovaná území jsou nadále oficiálně součástmi Ukrajiny.