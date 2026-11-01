Bývalí předsedové polského ústavního soudu podpořili změny ve vedení


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Čtyři bývalí předsedové polského ústavního soudu podpořili změny ve vedení této instituce, jak se je snaží prosadit soudci jmenovaní současným parlamentem. Označili je za jedinou schůdnou cestu k vyřešení dlouhodobé krize kolem ústavního soudu. Informovala o tom agentura PAP, která se odvolává na jejich společné prohlášení.

V pátek dopoledne část soudců ústavního soudu na webu oznámila, že jeho nejdéle sloužící soudkyně Anna Korwinová-Piotrowská pozastavila výkon funkce předsedovi soudu Bogdanu Šwienczkowskému a místopředsedovi Bartlomieji Sochańskému.

Podle oznámení v čele soudu nyní stojí právě Korwinová-Piotrowská. Oficiální účet soudu na sociální síti X však v pátek označil tento krok za „státní převrat“.

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Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR) sídlící ve Varšavě podle agentury PAP označila právní základ pro odvolání předsedy a místopředsedy ústavního soudu za pochybný. Zároveň vyzvala k dosažení shody napříč politickým spektrem.

Bývalí předsedové uvedli, že změny ve vedení jsou nezbytné k tomu, aby se soud vrátil ke své ústavní roli ochránce práv občanů.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Kritizovali rovněž polského prezidenta Karola Nawrockého, který podle nich spolu se Šwienczkowským řadu měsíců blokoval nástup nově zvolených soudců. Odsoudili také prezidentův vstup do budovy soudu v noci na sobotu.

Evropská komise (EK) v sobotu vyzvala prezidenta Nawrockého, aby schválil nové soudce nominované parlamentem, a umožnil tak fungování soudu v souladu s polskou ústavou a unijním právem. Agentuře AFP to sdělil mluvčí EK. Americký velvyslanec v Polsku Tom Rose varoval všechny strany sporu, aby nepodnikaly žádné kroky, které by mohly vyvolat násilí nebo další vyhrocení situace.

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