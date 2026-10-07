Snovačka a skákavka. Na jižní Moravě objevili dva v Česku dosud neznámé druhy pavouků

Přírodovědci z Masarykovy univerzity objevili skákavku Attulus inexpectus na slanisku Trkmane-Rybníčky u Rakvic a vzácnou snovačku Crustulina sticta na Kosteliskách u Dubňan.
Pavouci jsou tvorové, kteří se velmi snadno šíří, a to i na delší vzdálenosti, proto není objev v Česku doposud nepozorovaných druhů velkým překvapením. Platí to hlavně pro drobné druhy a mladé jedince, kteří se mohou přenášet na velké vzdálenosti i vzduchem.
Složitější je ale pro pavouky uchytit se na daném místě. V tomto případě se jim to podle vědců podařilo, u obou druhů v mokřadech. „Nález proto nemusí znamenat, že se pavouci na jižní Moravu rozšířili teprve nedávno. U některých druhů může jejich skutečný výskyt odhalit až cílený a dlouhodobý monitoring,“ upozorňují přírodovědci.
Ani jeden z obou druhů není invazní ani masově se šířící. A pro člověka nepředstavují žádné nebezpečí. „Jejich přítomnost je zajímavým dokladem biologické hodnoty tamních mokřadních stanovišť,“ doplňují vědci.
„Jihomoravské mokřady nás stále dokážou překvapit. Nález dvou druhů pavouků, které dosud nebyly z České republiky známé, ukazuje nejen jejich mimořádnou biologickou hodnotu, ale také význam dlouhodobého monitoringu. V projektu proto praktickou obnovu mokřadů propojujeme s výzkumem, abychom mohli sledovat, jak se jejich biodiverzita v čase mění,“ komentovala objev Marie Kotasová Adámková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Osminozí Češi
Prvním z nově odhalených druhů je skákavka Attulus inexpectus, kterou věda popsala až roku 1997. Obývá nížiny v blízkosti vody, pobřežní biotopy i vnitrozemská slaniska. Dvě samice druhu Attulus inexpectus vědci zachytili v lokalitě Trkmanec-Rybníčky u Rakvic, v tamním mokřadu, který se vyznačuje vysokou slaností a současně i výskytem ohrožených slanomilných rostlin, například pcháče žlutoostenného.
Význam lokality Trkmanec-Rybníčky podtrhuje ještě další nález. Ve stejných vzorcích vědci potvrdili také přítomnost kriticky ohrožené pavučenky druhu Entelecara omissa. V Česku byla dosud známa pouze z jediné lokality – Lednických rybníků, a to ještě ze dvacátého století.
Druhým novým přírůstkem mezi českými pavouky je snovačka Crustulina sticta. Tento vzácný druh se vyskytuje roztroušeně po Evropě, nejčastěji žije v rašeliništích a mokřadech. Přestože byla jeho přítomnost potvrzena ve všech státech sousedících s Českem, na našem území dosud doložen nebyl.
Jednoho samce druhu Crustulina sticta vědci zachytili v květnu 2025 na mokřadní lokalitě Kosteliska u Dubňan, která leží v evropsky významné lokalitě Hodonínská Dúbrava. Oba nové druhy byly získány při vzorkování společenstev bezobratlých pomocí upraveného zahradního vysavače. Nalezené exempláře jsou uloženy ve sbírce Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity.
„U skákavky Attulus inexpectus je nález zajímavý i tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku, tedy více než 120 kilometrů od Trkmance. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. U snovačky Crustulina sticta jsme naopak její výskyt v Česku mohli vzhledem k nálezům ve všech sousedních zemích očekávat. I tak je pozoruhodné, že v rámci jednoho monitoringu můžeme českou faunu rozšířit hned o dva druhy pavouků,“ doplňuje arachnoložka Eva Líznarová z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, která nalezené pavouky určovala.