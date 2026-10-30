Google podcenil rizika AI, akcie jeho domovské firmy rekordně oslabily

Akcie společnosti Alphabet, která provozuje vyhledávač Google, ztratily během jediného dne téměř půl bilionu dolarů (kolem deseti bilionů korun) hodnoty. Vyhledávání pomocí umělé inteligence, které sama zavedla, totiž firmu obírá o její tradiční zdroj příjmů z reklamy. A zisky z AI to zatím nedokázaly kompenzovat.
Technologická společnost Alphabet, jejíž součástí je firma Google, ve čtvrtletní zprávě odhalila rizika spojená s umělou inteligencí (AI). Ve své analýze to uvedla agentura Bloomberg. Kromě závazků přes bilion dolarů (21,8 bilionu korun) na nákupy, pronájmy a další závazky, o nichž mluvila finanční ředitelka Anat Ashkenaziová, firma uvádí podmíněné závazky za zhruba 98,5 miliardy dolarů (přes 2,15 bilionu korun), o 23 miliard více než v předchozím čtvrtletí.
Akcie společnosti v reakci na výsledky za jediný den odepsaly 12,29 procenta na 282,32 dolaru (asi 6170 korun) za kus. Tržní hodnota firmy tak během obchodování klesla o téměř půl bilionu dolarů na přibližně 3,45 bilionu dolarů (lehce přes 75 bilionů korun). Je to největší pokles akcií této společnosti za dobu její existence.
Dosud nerealizované zakázky Google Cloud, takzvaný backlog, vzrostly na 560,8 miliardy dolarů z 513,9 miliardy dolarů. Více než třetina přírůstku připadá na společný podnik Crux AI, který Alphabet založil se skupinou Blackstone, konkrétně jde o 16,8 miliardy. Alphabet v projektu drží menšinový podíl a slíbil záruky až do výše deseti miliard dolarů. Investoři podle analytiků příliš neocenili, jak velká část poptávky pochází z firmy, kterou Alphabet sám pomohl vytvořit. „Trochu to ubírá na lesku,“ řekl portfolio manažer Dan Morgan ze společnosti Synovus Trust. Podle něj je namístě ptát se, zda nejde o „sebenaplňující se proroctví“.
Tržby Alphabet vzrostly ve třetím čtvrtletí meziročně o čtvrtinu na 127,6 miliardy dolarů (zhruba 2,7 bilionu korun). Čistý zisk naopak klesl o 25 procent na 26,2 miliardy dolarů (asi 570 miliard korun). Zisk na akcii klesl z 2,87 na 2,12 dolaru. Společnost zároveň oznámila vyšší odliv hotovosti, než analytici očekávali, protože vynakládá značné prostředky na posílení kapacit svého cloudového podnikání. Vykázala tak záporný volný peněžní tok ve výši 9,07 miliardy dolarů, zatímco analytici podle dat shromážděných společností LSEG odhadovali odliv hotovosti jen ve výši 36 milionů dolarů.
Přílišná koncentrace na AI škodí
Analytici uvádějí, že hlavní příčinou vývoje je příliš velká investice Googlu do AI vyhledávání. Technologický portál Gizmodo označil výsledky za případ, kdy se firma chová jako had, který se „kouše do vlastního ocasu“. Je to tím, že nový způsob vyhledávání, který předřadil výsledky umělé inteligence nad dosavadní výsledky z internetu, ubírá technologickému gigantu zisky.
Philipp Schindler, obchodní ředitel společnosti Google, uvedl, že odpovědi generované umělou inteligencí, které firma nyní v drtivé většině případů poskytuje uživatelům při jakémkoli vyhledávání, ztěžují společnosti zpeněžení výsledků vyhledávání, což omezuje její obvykle mimořádně ziskové reklamní podnikání a přispívá k tomu, že společnost na poslední konferenci o výsledcích hospodaření přiznala, že nedosáhla svých dřívějších prognóz tržeb.
Zjednodušeně řečeno platí, že Google investuje stále více peněz do technologie, která poškozuje jeho opravdu výnosné podnikání. AI vyhledávání je natolik úspěšné, že ho lidé často využívají – a tím rychle ubývá investic do klasické internetové reklamy. „Obáváme se, že k této změně může dojít rychleji, než na ni bude moci Google zareagovat a přizpůsobit tomu své podnikání,“ uvedl pro CNN Jed Ellerbroek, správce portfolia ve společnosti Argent Capital Management.
Asijský kontext
K nejistotě ohledně akcií firem spojených s AI přispívá také vývoj na akciových trzích v Číně. Podle agentury Reuters tam už několik měsíců dochází k prudkému pádu akcií společností spojených právě s umělou inteligencí. Jejich vysoké tržní ohodnocení se hroutí pod tlakem obav o poptávku po AI a z omezení čínského vývozu.
Tento propad za méně než čtyři měsíce srazil index STAR50 zahrnující přední společnosti v oblasti umělé inteligence a polovodičů o dvě pětiny a smazal tržní hodnotu ve výši přibližně 480 miliard dolarů (asi 10,5 bilionu korun). Nepříznivý vývoj je způsobený více faktory – od obav, že jiné státy nepustí čínské technologie na svůj trh, přes významně spekulativní povahu technologických akcií až po fakt, že čínské firmy podnikající v AI a robotice nebyly schopné doručit uspokojivé finanční výsledky.