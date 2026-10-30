Vědci: Za oběžnou dráhou Pluta je další „zakrslá“ planeta. Může být obrem mezi trpaslíky


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Reuters, Vera C. Rubin Observatory

Za oběžnou dráhou Pluta pravděpodobně obíhá kolem Slunce další trpasličí planeta. Ledové těleso astronomové objevili s pomocí teleskopu umístěného v Chile a označili 2026 ED138. K potvrzení toho, že jde skutečně o trpasličí planetu, jsou nicméně zapotřebí další pozorování.

Těleso, které by mohlo rozšířit nepočetnou skupinu trpasličích planet naší Sluneční soustavy, má odhadovaný průměr zhruba 600 až 1500 kilometrů a od Slunce je vzdáleno přibližně 46krát dále než Země.

Samotné Pluto, které je od valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze v roce 2006 považováno také za pouhou trpasličí planetu, obíhá ve vzdálenosti, která je v průměru asi 40krát větší než vzdálenost Země od Slunce. Pluto bylo dlouho považováno za devátou a zároveň nejvzdálenější planetu Sluneční soustavy.

Možná dráha nově objevené trpasličí planety
Zdroj: Vera C. Rubin Observatory

Nové těleso zachytili odborníci s pomocí nové observatoře Very C. Rubinové, která se nachází na vrcholu hory Cerro Pachón ve středním Chile. Tamní dalekohled je společným projektem americké Národní vědecké nadace a ministerstva energetiky USA.

Moje první reakce byla směsicí nadšení a nedůvěry. Takové objekty se vyskytují velmi zřídka, takže jsem okamžitě začal ověřovat, jestli jsem něco neudělal špatně já, nebo jestli to není chyba v kódu.
Matthew Holman, Vera C. Rubin Observatory

Objekt ED138 byl objeven v části oblohy v blízkosti roviny Mléčné dráhy – v oblasti, kde se nacházejí miliony hvězd. Pro většinu dalekohledů se ED138 ztratil mezi mnoha zdroji světla na pozadí, což je pravděpodobně důvod, proč až dosud nebyl objeven.

Pomohlo až pravidelné a nepřetržité sledování celé oblohy jižní polokoule observatoří s novým přístrojem v kombinaci s výkonnými algoritmy, které prohledávají miliony až miliardy světelných bodů za účelem identifikace těch, které odpovídají malým pohybujícím se objektům.

Pět dosud popsaných trpasličích planet
Zdroj: NASA

Největší mezi malými

Pokud se status tělesa potvrdí, zařadí se 2026 ED138 po bok pěti dalších trpasličích planet uznaných Mezinárodní astronomickou unií. Jde o Pluto, Eris, Haumeu a Makemake – tělesa obíhající za dráhou nejvzdálenější planety Neptun – a dále o Ceres, která se nachází v hlavním asteroidovém pásu mezi Marsem a Jupiterem. Na základě zatím známých údajů by 2026 ED138 patřila k největším trpasličím planetám.

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Pluto nafocené roku 1996 a 2015

„Podle mě to ukazuje, že díky observatoři Very C. Rubinové a dalším teleskopům nás čeká ještě mnoho vzrušujících objevů,“ uvedl astrofyzik Matt Holman z amerického astronomického centra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, který těleso 2026 ED138 objevil jako první.

Nezodpovězené otázky se týkají velikosti a složení tělesa 2026 ED138. Pokud má být považováno za trpasličí planetu, musí mít dostatečnou hmotnost na to, aby jej vlastní gravitace zformovala do kulatého tvaru. Zdá se, že 2026 ED138 dostatečnou hmotnost má, je však zapotřebí dalších pozorování.

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