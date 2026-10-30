V ukrajinských Oleškách evakuují obyvatele

V ukrajinském městě Olešky, které je obsazené ruskou armádou, v pátek dopoledne začala evakuace obyvatel. Vyplývá to z prohlášení ukrajinských a ruských činitelů. Do frontového města se společně vypravili ombudsmani Ukrajiny a Ruska – Dmytro Lubinec a Jana Lantratovová. Umožnilo to několikadenní lokální příměří zprostředkované americkou první dámou Melanií Trumpovou. Cílem je dopravit do odříznutého města humanitární pomoc a umožnit evakuaci civilistů. Jde o první takový počin za celou dobu této války, píše Reuters.
„Nacházíme se v Oleškách. Shromažďují se tady lidé, kteří chtějí odjet na území Ruské federace. Tam jsou lidé, kteří chtějí odjet na území Ukrajiny. Všem bude zprostředkována taková možnost, a proto postupně nastupují do autobusů,“ uvedla Lantratovová na videu, které zveřejnila na telegramu.
Dříve se objevily obavy z toho, že Moskva evakuační trasy povede přes ní okupovaná území či přímo do Ruska, kde budou muset odcházející lidé zůstat.
Ukrajina se brání ruské invazi pátým rokem. Olešky leží v Moskvou okupované části země, nedaleko města Chersonu a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. V poslední době se tam podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel výrazně zhoršila humanitární situace. Lidé se potýkají s nedostatkem jídla, léků a pitné vody. Ve městě, kde dříve žilo na 24 tisíc obyvatel, zůstávalo do páteční evakuace podle některých zdrojů méně než dva tisíce osob.
„Evakuace (lidí) a distribuce humanitární pomoci začala,“ ohlásil na telegramu ukrajinský poslanec a vyjednávač Davyd Arachamija. Lubinec na stejné síti napsal, že ukrajinská delegace dorazila do Olešek a on na místě hovoří s místními, aby zjistil, jakou pomoc nejvíce potřebují. Zveřejnil přitom video z místa, na kterém je vidět, jak mluví s lidmi.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj nejprve podle agentury Reuters v parlamentu sdělil, že na Ukrajinu zamíří 527 lidí. Později ovšem na telegramu své vyjádření korigoval a napsal, že poskytl nesprávnou informaci, za což se omluvil.
„V tuto chvíli nejsou k dispozici přesné údaje. Záchranná operace pokračuje a čísla se mohou měnit,“ uvedl šéf ukrajinské vlády. Podle jeho dřívějšího sdělení mají evakuovaní obyvatelé Olešek, kteří chtějí na Ukrajinu, cestovat přes Rusko a Bělorusko, odkud následně překročí ukrajinskou hranici.
O něco dříve ruská ombudsmanka novinářům podle TASS řekla, že do Olešek dorazí 25 autobusů pro evakuaci lidí, což představuje nejméně 750 míst. Obyvatelé podle ní budou moci město opustit do pátečního odpoledne. Podle ruské agentury do Olešek zamířil také humanitární konvoj s potravinami, hygienickými potřebami a palivem pro ty, kteří se rozhodnou zůstat.
Klid zbraní
Nedávno Bílý dům oznámil, že Trumpová zajistila pro Olešky příměří, které potvrdily obě válčící strany. V úterý pak Kyjev i Moskva oznámily, že klid zbraní vstoupil v platnost a podle dostupných informací je dodržován. Ve čtvrtek Rusko a Ukrajina oznámily, že v okolí Olešek bylo dokončeno odminování a vše je připraveno k zahájení humanitární operace. Při odminovávání zahynuli dva lidé, uvedla Lantratovová.
Agentura AP několikadenní lokální klid zbraní, který platí v souvislosti s Oleškami, označila za dosud nejvýznamnější příměří v této válce. Přitom jako vzácnou označila spolupráci ruských a ukrajinských činitelů při humanitární operaci.
Zároveň ovšem i v pátek na jiných místech boje mezi Ruskem a Ukrajinou pokračují bez přerušení. Agentura AFP připomněla, že některá další částečná nebo jednostranně vyhlášená příměří v tomto konfliktu v minulosti poznamenala obvinění z jejich porušování.