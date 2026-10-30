V ukrajinských Oleškách evakuují obyvatele


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V ukrajinském městě Olešky, které je obsazené ruskou armádou, v pátek dopoledne začala evakuace obyvatel. Vyplývá to z prohlášení ukrajinských a ruských činitelů. Do frontového města se společně vypravili ombudsmani Ukrajiny a Ruska – Dmytro Lubinec a Jana Lantratovová. Umožnilo to několikadenní lokální příměří zprostředkované americkou první dámou Melanií Trumpovou. Cílem je dopravit do odříznutého města humanitární pomoc a umožnit evakuaci civilistů. Jde o první takový počin za celou dobu této války, píše Reuters.

„Nacházíme se v Oleškách. Shromažďují se tady lidé, kteří chtějí odjet na území Ruské federace. Tam jsou lidé, kteří chtějí odjet na území Ukrajiny. Všem bude zprostředkována taková možnost, a proto postupně nastupují do autobusů,“ uvedla Lantratovová na videu, které zveřejnila na telegramu.

Dříve se objevily obavy z toho, že Moskva evakuační trasy povede přes ní okupovaná území či přímo do Ruska, kde budou muset odcházející lidé zůstat.

Ukrajina se brání ruské invazi pátým rokem. Olešky leží v Moskvou okupované části země, nedaleko města Chersonu a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. V poslední době se tam podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel výrazně zhoršila humanitární situace. Lidé se potýkají s nedostatkem jídla, léků a pitné vody. Ve městě, kde dříve žilo na 24 tisíc obyvatel, zůstávalo do páteční evakuace podle některých zdrojů méně než dva tisíce osob.

Evakuační cesty můžou vést do Ruska, bojí se část obyvatel okupovaných Olešek
Ruští vojáci projíždějí kolem poškozeného vozidla během odminování okupovaných Olešek (29. října 2026)

„Evakuace (lidí) a distribuce humanitární pomoci začala,“ ohlásil na telegramu ukrajinský poslanec a vyjednávač Davyd Arachamija. Lubinec na stejné síti napsal, že ukrajinská delegace dorazila do Olešek a on na místě hovoří s místními, aby zjistil, jakou pomoc nejvíce potřebují. Zveřejnil přitom video z místa, na kterém je vidět, jak mluví s lidmi.

Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj nejprve podle agentury Reuters v parlamentu sdělil, že na Ukrajinu zamíří 527 lidí. Později ovšem na telegramu své vyjádření korigoval a napsal, že poskytl nesprávnou informaci, za což se omluvil.

„V tuto chvíli nejsou k dispozici přesné údaje. Záchranná operace pokračuje a čísla se mohou měnit,“ uvedl šéf ukrajinské vlády. Podle jeho dřívějšího sdělení mají evakuovaní obyvatelé Olešek, kteří chtějí na Ukrajinu, cestovat přes Rusko a Bělorusko, odkud následně překročí ukrajinskou hranici.

O něco dříve ruská ombudsmanka novinářům podle TASS řekla, že do Olešek dorazí 25 autobusů pro evakuaci lidí, což představuje nejméně 750 míst. Obyvatelé podle ní budou moci město opustit do pátečního odpoledne. Podle ruské agentury do Olešek zamířil také humanitární konvoj s potravinami, hygienickými potřebami a palivem pro ty, kteří se rozhodnou zůstat.

Klid zbraní

Nedávno Bílý dům oznámil, že Trumpová zajistila pro Olešky příměří, které potvrdily obě válčící strany. V úterý pak Kyjev i Moskva oznámily, že klid zbraní vstoupil v platnost a podle dostupných informací je dodržován. Ve čtvrtek Rusko a Ukrajina oznámily, že v okolí Olešek bylo dokončeno odminování a vše je připraveno k zahájení humanitární operace. Při odminovávání zahynuli dva lidé, uvedla Lantratovová.

Agentura AP několikadenní lokální klid zbraní, který platí v souvislosti s Oleškami, označila za dosud nejvýznamnější příměří v této válce. Přitom jako vzácnou označila spolupráci ruských a ukrajinských činitelů při humanitární operaci.

Zároveň ovšem i v pátek na jiných místech boje mezi Ruskem a Ukrajinou pokračují bez přerušení. Agentura AFP připomněla, že některá další částečná nebo jednostranně vyhlášená příměří v tomto konfliktu v minulosti poznamenala obvinění z jejich porušování.

Polévka z trávy pro zvířata i lidi. Okupované Olešky drtí hlad, místní jedí i psy
Drony nesoucí bedny s potravinami do okupovaného města Olešky na Ukrajině

Výběr redakce

Sportovní arbitrážní soud vrátil ruské hokejové týmy do mezinárodních soutěží

Sportovní arbitrážní soud vrátil ruské hokejové týmy do mezinárodních soutěží

10:54Aktualizovánopřed 2 mminutami
Trumpovu imigrační politiku pociťují i Češi v USA, někteří zakusili deportaci

Trumpovu imigrační politiku pociťují i Češi v USA, někteří zakusili deportaci

před 34 mminutami
Úspěšné vědecké granty mají skončit. Ať pokračují, vyzývá učená společnost

Úspěšné vědecké granty mají skončit. Ať pokračují, vyzývá učená společnost

před 1 hhodinou
Bílý dům a další aktéři se vzájemně podezírají ze zásahů do voleb

Bílý dům a další aktéři se vzájemně podezírají ze zásahů do voleb

před 1 hhodinou
V ukrajinských Oleškách evakuují obyvatele

V ukrajinských Oleškách evakuují obyvatele

před 1 hhodinou
„Největší krádež v historii kryptoměn.“ Hackeři zřejmě připravili Binance o 6,3 miliardy dolarů

„Největší krádež v historii kryptoměn.“ Hackeři zřejmě připravili Binance o 6,3 miliardy dolarů

07:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami
V Českých Budějovicích jednají o koalici strany bez vítězného Našeho Česka

V Českých Budějovicích jednají o koalici strany bez vítězného Našeho Česka

před 2 hhodinami
Provozovatel prodejen Albert kupuje Tesco v Česku a na Slovensku

Provozovatel prodejen Albert kupuje Tesco v Česku a na Slovensku

09:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Sportovní arbitrážní soud vrátil ruské hokejové týmy do mezinárodních soutěží

Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF s tímto verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Uvedla to na svém webu. S rozhodnutím většinově nesouhlasí také čeští politici. Ministr Boris Šťastný (Motoristé) zašle CAS protest.
10:54Aktualizovánopřed 2 mminutami

Trumpovu imigrační politiku pociťují i Češi v USA, někteří zakusili deportaci

Když americké úřady deportovaly jejího kamaráda do Česka, Klára Moldová to oplakala. Překvapila ji rychlost, s jakou se ocitl zpět v rodné zemi poté, co ho imigrační agenti zadrželi před domem na cestě do práce, řekla v rozhovoru s ČTK. Pouhý den předtím se dvojice přátel v Chicagu, kde Moldová vede českou školu, sešla na českém divadelním představení. O jeho vyhoštění se z jeho textových zpráv dozvěděla následujícího dne, kdy už byl v Evropě. Mladý muž se stal jedním z Čechů, kteří na vlastní kůži pocítili tvrdou protiimigrační politiku prezidenta Donalda Trumpa.
před 34 mminutami

Bílý dům a další aktéři se vzájemně podezírají ze zásahů do voleb

Bývalí i současní pracovníci amerického ministerstva obrany konzultují se zákonodárci i zástupci jednotlivých států, jak se připravit na možnost, že se administrativa prezidenta Donalda Trumpa pokusí zasáhnout do listopadových voleb do Kongresu. Obavy mají především z nasazení členů bezpečnostních složek u volebních místností během volebního dne. Bílý dům mluví o potřebě zajistit, aby ve volbách nehlasovali lidé bez občanství. K tomu statisticky dochází zřídka. Na volby se chystá FBI a už nyní padají žaloby.
před 1 hhodinou

V ukrajinských Oleškách evakuují obyvatele

V ukrajinském městě Olešky, které je obsazené ruskou armádou, v pátek dopoledne začala evakuace obyvatel. Vyplývá to z prohlášení ukrajinských a ruských činitelů. Do frontového města se společně vypravili ombudsmani Ukrajiny a Ruska – Dmytro Lubinec a Jana Lantratovová. Umožnilo to několikadenní lokální příměří zprostředkované americkou první dámou Melanií Trumpovou. Cílem je dopravit do odříznutého města humanitární pomoc a umožnit evakuaci civilistů. Jde o první takový počin za celou dobu této války, píše Reuters.
před 1 hhodinou

„Největší krádež v historii kryptoměn.“ Hackeři zřejmě připravili Binance o 6,3 miliardy dolarů

Binance, největší kryptoměnová burza na světě, v noci na pátek informovala o „bezpečnostním incidentu“, při kterém měli hackeři ukrást 6,3 miliardy dolarů (zhruba 137 miliard korun). Napsaly o tom agentury Reuters a AP. Podle některých analytiků jde o největší krádež v historii kryptoměn, podle společnosti TRM Labs za ní stojí Severní Korea. Binance, která má 335 milionů registrovaných uživatelů, část dotčených aktiv zmrazila a ujistila, že prostředky klientů jsou v bezpečí. Dočasně ale pozastavila vklady a výběry.
07:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel český občan, oznámilo ministerstvo

Při středeční srážce vlaků ve Španělsku zemřel jeden český občan, sdělilo agentuře ČTK v pátek před polednem ministerstvo zahraničí. Potvrdila to identifikace španělskými orgány. Pracovníci českého velvyslanectví v Madridu jsou v kontaktu s rodinou zesnulého a poskytují jí veškerou potřebnou konzulární asistenci, doplnil mluvčí české diplomacie Adam Čörgő. Rodině a blízkým vyjádřil resort upřímnou soustrast.
11:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami

V Rusku hoří Novokujbyševská rafinerie, v Kyjevě je po útoku jeden mrtvý

V ruské Samarské oblasti hoří po dronovém útoku rafinerie v Novokujbyševsku. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) jde zřejmě o první ukrajinský úder na ruské ropné zařízení od 15. října. Ruský vzdušný útok v noci na pátek zabil v Kyjevě jednoho člověka a dalšího zranil, oznámila správa města. V Charkově zasáhli Rusové nákupní středisko, na místě jsou zranění.
před 3 hhodinami

Google podcenil rizika AI, akcie jeho domovské firmy rekordně oslabily

Akcie společnosti Alphabet, která provozuje vyhledávač Google, ztratily během jediného dne téměř půl bilionu dolarů (kolem deseti bilionů korun) hodnoty. Vyhledávání pomocí umělé inteligence, které sama zavedla, totiž firmu obírá o její tradiční zdroj příjmů z reklamy. A zisky z AI to zatím nedokázaly kompenzovat.
před 3 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

před 7 hhodinami
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

před 21 hhodinami
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026