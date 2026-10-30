V Českých Budějovicích jednají o koalici strany bez vítězného Našeho Česka


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

V Českých Budějovicích jednají o koalici hnutí Občané pro Budějovice (HOPB)/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice. V opozici by tak skončilo vítězné Naše Česko hejtmana Martina Kuby. Případná koalice by měla 26 zastupitelů ze 45.

„Po posledním setkání s Naším Českem jsme se rozhodli s ním nepokračovat v dalších jednáních. Rozcházíme se v politickém stylu,“ řekl lídr HOPB/STAN Tomáš Chovanec.

Do koalice chce HOPB/STAN podle něj vstupovat s přesvědčením, že její rozhodování bude skutečně ovlivňovat a dokáže se postavit za její konečná rozhodnutí. „Dosavadní zkušenosti s Naším Českem nám nedávají dostatečnou záruku. Chceme se dohodnout na vedení města, které bude pracovat opravdu jako tým a dokáže naplňovat společné programové priority,“ vysvětlil.

Kuba: Nejsme béčko ANO

Jihočeský hejtman a předseda Našeho Česka Kuba sdělil, že postup ostatních subjektů je legitimní. „Jen se tím potvrzuje, co neustále opakuji – že nejsme žádným béčkem ANO. Mohli jsme s ním totiž v klidu uzavřít dohodu hned v sobotu po volbách. Ale tuto variantu jsme okamžitě zamítli, i když jsme si uvědomovali, že se tím pravděpodobně odsuzujeme do opozice. Vznikající koalice tak na rozdíl od nás vrací do vedení radnice hnutí ANO,“ poznamenal Kuba. Dodal, že Naše Česko „nebude plošně odmítat koaliční projekty“. Jako opozice podpoří záměry, které bude hnutí považovat za přínosné pro České Budějovice, doplnil.

V Českých Budějovicích vyhrálo Naše Česko
České Budějovice

Naše Česko v jihočeské metropoli vyhrálo volby s 15 mandáty. Druzí skončili Občané pro Budějovice/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté je uskupení Společně pro Budějovice se třemi mandáty.

Chovanec se nebrání spolupráci s ODS

Jednání o koalici budou podle Chovance pokračovat v následujících dnech. Případné definitivní rozhodnutí by dle něj mohlo padnout v úvodu příštího týdne. Řekl, že se osobně nebrání ani spolupráci s ODS. Ale spíš se domnívá, že občanští demokraté se chtějí zaměřit na práci v opozici, což řekl jejich krajský předseda Jiří Borovka.

Po volbách v roce 2022 koalici vytvořili ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a vedení města mělo menšinu. Zůstali v něm i členové hnutí Naše Česko, které vzniklo loni, přičemž původně byli tito politici zvoleni za ODS.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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