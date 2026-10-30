V Rusku hoří Novokujbyševská rafinerie, v Kyjevě je po útoku jeden mrtvý

V ruské Samarské oblasti hoří po dronovém útoku rafinerie v Novokujbyševsku. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) jde zřejmě o první ukrajinský úder na ruské ropné zařízení od 15. října. Ruský vzdušný útok v noci na pátek zabil v Kyjevě jednoho člověka a dalšího zranil, oznámila správa města. V Charkově zasáhli Rusové nákupní středisko, na místě jsou zranění.
Rafinerie v Kujbyševsku vyrábí mimo jiné letecké palivo pro ruskou armádu. O útoku na zařízení informoval ukrajinský monitorovací kanál Exilenova+ i ruská Astra. Na jimi zveřejněných fotografiích a videích je vidět několik sloupů hustého kouře stoupajících nad rafinerií.
Místní obyvatelé hlásili výbuchy a aktivitu protivzdušné obrany a stěžovali si, že oficiální varování před náletem dostali až v době, kdy už útok probíhal.
Regionální úřady se k důsledkům útoku na Novokujbyševsk zatím nevyjádřily, úder nekomentovala ani ukrajinská armáda. Podle ukrajinských médií ho ale potvrdila ukrajinská zbrojovka FirePoint.
List The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na osoby obeznámené s vojenskými operacemi dříve tvrdil, že ukrajinská armáda po týdnech tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týden pozastavila vzdušné údery na ruské rafinerie. Kyjev tuto pauzu ale oficiálně neoznámil. Úder na podnik v Novokujbyševsku je podle WSJ prvním ukrajinským úderem na ruskou rafinerii od 15. října.
Rusové útočili na Kyjev či Chakrov
Rusko mezitím pokračovalo v úderech na ukrajinská města. V Kyjevě zabil jeho útok jednoho člověka a dalšího zranil, oznámila na platformě Telegram správa ukrajinské metropole. Invazní armáda podle ní na hlavní město útočila balistickými střelami a bezpilotními letouny a poškodila objekty ve dvou čtvrtích.
Starosta druhého největšího ukrajinského města Charkova Ihor Terechov na telegramu ráno napsal, že ruský dronový útok zasáhl nákupní středisko. „Na místě úderu hoří,“ napsal činitel a později doplnil, že úřady evidují dva zraněné.
Správa Izjumu v Charkovské oblasti sdělila, že čtvrteční ruský útok naváděnými leteckými pumami zabil ve městě čtyři lidi a dalších čtrnáct zranil.
Počet obětí ruského útoku na nádraží v Dnipru roste
Počet obětí čtvrtečního ruského útoku na nádraží v ukrajinském městě Dnipro mezitím vzrostl na patnáct. Podle šéfa oblastní správy Oleksandra Hanži totiž v nemocnici zemřel čtyřicetiletý muž, který při úderu utrpěl zranění. Šest lidí je ve vážném stavu, mezi nimi i jedenáctiletý chlapec.
Ukrajinské letectvo ve svém pátečním ranním hlášení uvedlo, že Rusko v noci útočilo blíže neupřesněným počtem balistických raket, čtyřmi řízenými střelami a 113 bezpilotními letouny. Podle předběžných údajů protivzdušná obrana zneškodnila 99 nepřátelských cílů – tři řízené střely a 96 dronů, uvedly vzdušné síly s tím, že zásahy nepřátelskými prostředky eviduje na sedmnácti nespecifikovaných místech.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v noci zlikvidovalo 1043 ukrajinských dronů nad devatenácti ruskými regiony. O škodách nebo obětech se jako obvykle nezmiňuje. Jako obvykle také tvrdí, že samo útočilo výhradně na ukrajinské podniky vojensko-průmyslového komplexu. Vedení Brjanské oblasti uvedlo, že v souvislosti s ukrajinským dronovým útokem zemřel devatenáctiletý muž v obci Navlja.