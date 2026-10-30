Tajemství opeřencova kalendáře: Tažní ptáci si umí „resetovat letový řád“


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24, Univerzita Karlova, Nature Ecology & Evolution

Ptáci dokáží svou migraci na tisícovky kilometrů vynikajícím způsobem načasovat. A když neočekávané okolnosti naruší nebo rozbijí jejich plány, jsou schopní všechno bez větších problémů dohnat. Problémem ale může být klimatická změna, upozorňují v nové studii vědci.

Naplánovat rodinnou dovolenou v zámoří není ani v moderní době nic snadného. Ptáci dělají podobné manévry každoročně – a většinou to dopadne dobře a ke svému cíli dorazí. Jak něco tak složitého a těžko předpověditelného dokáží vymyslet a zvládnout?

Právě to prozkoumali ornitologové, kteří pod vedením Vojtěcha Brlíka z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vytvořili celosvětovou databázi informací ze sledovacích zařízení a zmapovali kompletní roční rozvrh 2324 ptáků patřících k 83 druhům opeřenců ze šesti kontinentů.

Cestovatelé

Tažní ptáci během roku překonávají migrací tisíce kilometrů. Rekordmanem je břehouš rudý, u nějž vědci sledovali, jak urazil závratných 13 560 kilometrů.

Úspěch každoročních ptačích cest závisí nejen na tom, kam se vydají, ale také na správném načasování. Musejí dorazit na správná místa ve správný čas, často při cestě přes pouště, oceány a celé kontinenty. Navíc často za podmínek, které se mohou mezi jednotlivými roky výrazně měnit.

Informace o tom, kdy pták odlétá nebo přilétá, ale zachycuje pouze část příběhu. Události v průběhu roku na sebe mohou navazovat, protože pozdní odlet z hnízdiště může vést k pozdnímu příletu na zimoviště – a takto vzniklé zpoždění se může přenášet i do následujících fází ročního cyklu.

Past pokroku: U Sevesa padali z nebe mrtví ptáci. V Itálii zabíjely dioxiny
Havárie u Sevesa

Mistři správného načasování

Z výsledků zkoumání vyplývá, že načasování odletu výrazně ovlivňuje, kdy pták dorazí do cíle. Pokud „odcestuje“ se zpožděním, snaží se ztracený čas dohnat. Zkrátí dobu samotné cesty pravděpodobně tím, že omezí čas strávený na zastaveních, které tažní ptáci využívají na odpočinek a doplnění zásob. V zásadě se toto chování podobá dálkovému řidiči, který při zpoždění zkrátí přestávky na odpočívadlech.

„Náš výzkum ukazuje, že ptáci mají určitou schopnost zpoždění kompenzovat tím, že cestu zrychlí. Zpoždění však nedokážou smazat úplně a do cíle dorazí i tak později než ti, kteří vyrazili včas. Hranice jejich fyzických možností jim s největší pravděpodobností nedovolí ztrátu plně dohnat,“ vysvětluje zjištění Brlík.

Mláďata čápů bílých se letos líhnou dříve. Ptáci se vracejí i hnízdí brzy kvůli teplému jaru
Ilustrační foto

Zatímco během samotné migrace se zpoždění přenáší z jedné fáze do druhé jako dominový efekt, v období stráveném na zimovišti dochází k resetu (vynulování) časového rozvrhu. To, kdy pták dorazí na zimoviště, totiž téměř nesouvisí s tím, kdy z něj následně odletí zpět na hnízdiště. Dlouhý pobyt na zimovišti, který trvá v průměru okolo pěti měsíců, funguje jako časový polštář, který umožňuje předchozí zpoždění vyrovnat. Tento reset časových rozvrhů je pozorovatelný jak napříč kontinenty, tak mezi druhy s velmi rozdílnými strategiemi, i u obou pohlaví.

Vědci se věnovali také vlivům, které mohou migraci narušovat. Tvrdí, že probíhající klimatická změna stále častěji nabourává přirozený rytmus přírody. Pokud se naruší podmínky během cesty, vzniklé zpoždění se může přenést až do cíle. „Pokud by však klimatické změny zasáhly i podmínky na zimovištích a ptáci by ztratili možnost svůj časový rozvrh zde resetovat, mohlo by to mít důsledky pro jejich schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky prostředí a fungování ekosystémů, které propojují,“ varují vědci ve studii.

Odkaz na studii
Xixao


Výběr redakce

„Největší krádež v historii kryptoměn.“ Hackeři zřejmě připravili Binance o 6,3 miliardy dolarů

„Největší krádež v historii kryptoměn.“ Hackeři zřejmě připravili Binance o 6,3 miliardy dolarů

před 1 mminutou
WSJ: Ukrajina pod tlakem USA pozastavila útoky na ruské rafinerie nejméně do amerických voleb

WSJ: Ukrajina pod tlakem USA pozastavila útoky na ruské rafinerie nejméně do amerických voleb

04:52Aktualizovánopřed 16 mminutami
Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu v Knesetu nemá ani jeden blok

Izrael sečetl všechny hlasy po volbách, většinu v Knesetu nemá ani jeden blok

02:35Aktualizovánopřed 23 mminutami
Je třeba lépe předvídat krize a připravit se na ně, říká eurokomisařka Lahbibová

Je třeba lépe předvídat krize a připravit se na ně, říká eurokomisařka Lahbibová

před 1 hhodinou
Státní vyznamenání ukazují, na co mohou být Češi hrdí, míní Burýšek

VideoStátní vyznamenání ukazují, na co mohou být Češi hrdí, míní Burýšek

před 8 hhodinami
Zemřel herec Patrick Stewart. Proslavil se filmy X-Men nebo v seriálu Star Trek

Zemřel herec Patrick Stewart. Proslavil se filmy X-Men nebo v seriálu Star Trek

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo přerušil sněmovní výbor do prosince

Debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo přerušil sněmovní výbor do prosince

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Za zastřelení loveckého psa dostal myslivec tříletý zákaz činnosti

VideoZa zastřelení loveckého psa dostal myslivec tříletý zákaz činnosti

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Tajemství opeřencova kalendáře: Tažní ptáci si umí „resetovat letový řád“

Ptáci dokáží svou migraci na tisícovky kilometrů vynikajícím způsobem načasovat. A když neočekávané okolnosti naruší nebo rozbijí jejich plány, jsou schopní všechno bez větších problémů dohnat. Problémem ale může být klimatická změna, upozorňují v nové studii vědci.
před 47 mminutami

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Vyvolání děložních bolestí, záchvaty endometriózy, výrazné krevní ztráty, narušení menstruačního cyklu… Na sociálních sítích tisíce lidí popisují potíže s reprodukčním zdravím, které přičítají masivnímu používání slzného plynu ze strany bezpečnostních složek během nedávných protestních akcí ve Francii a Belgii. Někdy již několik hodin po kontaktu s látkou hlásí ženy silné křeče, abnormální krvácení, předčasný nástup menstruace nebo naopak její úplné vynechání. Ve Francii nyní kolektiv „Lacrymo de sang“, který sdružuje zdravotníky, aktivisty a osoby se vzděláním v oblasti reprodukčního zdraví, provádí šetření s cílem shromáždit svědectví o účincích slzného plynu na menstruační cyklus. Cílem je shromáždit empirická data a následně zvýšit povědomí o menstruačním zdraví. Dosud formulář vyplnilo více než devět tisíc zájemců.
před 13 hhodinami

Brambor bude v tuzemsku letos o pětinu méně než loni, roli hraje i změna klimatu

Brambory tvoří jeden ze základů českého jídelníčku. Letos ale byla z více důvodů jejich sklizeň velmi nízká, což nejspíš povede ke zvýšení jejich ceny.
před 15 hhodinami

Černobylští psi mají geny adaptované na „konec světa“, popsala studie

Přestože krajina u černobylské jaderné elektrárny může působit jako po apokalypse, dokázaly ji osídlit psí smečky. Vědci teď popsali, jak to zvířata zvládla a jak se to projevuje v jejich genech.
před 18 hhodinami

Ropná skvrna uzavřela pláže a ohrožuje vodní zdroje v Emirátech

Ropa unikající z poškozeného tankeru v Hormuzském průlivu dosáhla pobřeží Spojených arabských emirátů (SAE). Pláže jsou do odvolání uzavřené v Šardžá, oblíbeném letovisku Rás al-Chajma i v emirátu Umm al-Kuvajn, informoval web Time Out Dubai. V zemi se od začátku října šířily zprávy o silném benzinovém zápachu linoucím se z moře, a to i v severních čtvrtích Dubaje. Únik ropy vyvolal obavy o životní prostředí.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Metan uniká ze sibiřského permafrostu stále rychleji, varují čínští akademici

Na Sibiři se uvolňuje velké množství metanu. Pokud se bude svět dále oteplovat, bude přibývat v atmosféře i tohoto plynu. Do roku 2050 by mohl zvrátit asi pětinu snah lidstva o omezení jeho emisí.
28. 10. 2026

Reportéři ČT zkoušeli, co všechno zaznamenávají auta s čínskými technologiemi

Auta s čínskými technologiemi – i některá evropská či americká – jsou schopná natáčet a odesílat všechno, co se děje kolem i uvnitř, přímo čínským úřadům. Takové varování vydal už loni Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Někteří politici to bagatelizují a zákonné úpravy, které by bezpečnost posílily, stále chybí. Reportéři ČT se rozhodli vyzkoušet, co všechno auta vybavená těmito technologiemi zaznamenávají. Marek Martinovský a Jana Neumannová postavili jedno takové auto postupně před ministerstvo obrany, Úřad vlády i tajnou službu.
27. 10. 2026

Češi v Egyptě znovuobjevili velkolepé hrobky

Čeští archeologové pod vedením Miroslava Bárty z Českého egyptologického ústavu znovuobjevili zapomenuté hrobky starověkých úředníků Sabua a Ptahšepsese, kteří byli spjati s kultem boha Ptaha v Memfidě. Prozkoumali a zdokumentovali i dosud zcela neznámé části těchto staveb a jako první v moderní době objevili také pohřební komory ukryté hluboko pod zemí, oznámilo egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek.
27. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

před 17 mminutami
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

před 13 hhodinami
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026