Vědci popsali nový druh dinosaura velikosti krocana, živil se ovocem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vědci popsali nový druh dinosaura, který po území dnešních Spojených států kráčel před zhruba 66 miliony lety. Byl velký přibližně jako krocan, neměl zuby a místo nich měl zobák uzpůsobený k rozmělňování měkké potravy. Vědci mu dali jméno Infernogallus jamesi, tedy "pekelné kuře". Byl to však býložravec a živil se nejspíše ovocem, což podle vědců ukazuje, že jídelníček dinosaurů byl mnohem pestřejší, než se dosud předpokládalo. O studii publikované v časopise Nature Communications informovala agentura Reuters.

Dinosaurus měřil asi 1,5 metru a vážil přibližně 12 kilogramů. Jeho fosilie vědci objevili v amerických státech Montana a Severní Dakota v geologickém souvrství Hell Creek (doslova „Pekelný potok“), které mu dalo jeho jméno. Patřil do skupiny teropodů, do níž náležel také třeba obávaný predátor Tyrannosaurus rex, ale i ptáci a některé dinosauří druhy živící se rostlinami.

K závěru, že se infernogallus živil ovocem a další měkkou rostlinnou potravou, vedly vědce tři znaky jeho čelistí a zobáku. Uspořádání čelistních svalů mu umožňovalo pohybovat čelistí dopředu a dozadu, pohyblivý kloub dovoloval její posun a soustava hřebenů a rýh na zobáku pomáhala potravu rozmělňovat.

„Tyto znaky dnes nacházíme odděleně u ptáků a želv, které se živí měkkou potravou. Žádné žijící zvíře ale nemá všechny tři adaptace současně,“ uvedl hlavní autor studie, paleontolog Greg Funston ze Stony Brook University ve státě New York. Objev podle něj rozšiřuje dosavadní představy o způsobech života dinosaurů a ukazuje přizpůsobivost teropodů.

Tyranosauři měli v podstatě stejnou tělesnou teplotu jako lidé
Tyrannosaurus

Dinosauři mohli přispívat k šíření semen kvetoucích rostlin

Infernogallus žil v subtropické pobřežní nížině, kterou obývali také známí dinosauři, například masožravý tyranosaurus, třírohý triceratops nebo obrněný býložravec ankylosaurus. Živil se pravděpodobně různými druhy bobulí a dužnatých plodů. Vědci se domnívají, že jeho potravu tvořily především plody krytosemenných rostlin, tedy rostlin, které vytvářejí květy a jejichž semena jsou uzavřena v plodech.

Krytosemenné rostliny se začaly objevovat přibližně před 130 až 140 miliony let a postupně ovládly krajinu, které dříve dominovaly rostliny nahosemenné, například jehličnany či jinany. Dosud však chyběly přímé důkazy o tom, že by se některé skupiny dinosaurů na konzumaci jejich plodů vyloženě specializovaly.

„Objev infernogalla ukazuje, že potrava dinosaurů byla pravděpodobně mnohem rozmanitější, než jsme si dosud mysleli,“ uvedl spoluautor studie Thomas Dudgeon z Královského ontarijského muzea v Torontu.

Vědci zároveň připouštějí, že dinosauři mohli hrát roli při šíření semen těchto rostlin. Zda se však infernogallus nebo jeho příbuzní podíleli na rozšiřování velkých dužnatých plodů v tehdejší krajině, zatím není jasné. K potvrzení této hypotézy bude podle autorů studie zapotřebí dalších důkazů.

Odkaz na studii
Xixao

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