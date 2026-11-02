Skoro tři miliony „úhořů“ na jednom místě. Vědci popsali obří mumraj u Tasmánie


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24, Royal Society Open Science

Mořští biologové zdokumentovali hejno téměř tří milionů ryb, které se pravidelně objevuje u jedné podmořské hory poblíž pobřeží Tasmánie jižně od Austrálie. S pomocí kombinace několika metod dokonce dokázali spočítat, kolik tvorů ho tvoří.

Kdyby se odvážný potápěč ponořil v létě k podmořské hoře Patience Seamound, spatřil by kolem sebe scénu jako z hororového filmu. Brzy by ho totiž obklopily statisíce temných rybích těl, slizkých a štíhlých, ale dlouhých i jako dospělý muž. Obří vypouklé oči, ostré jehlovité zuby, těla připomínající úhoře. Jsou to tupohlavci kapští, kteří kolem zmíněné podmořské hory kmitají v masivních hejnech dlouhých až tři kilometry.

Tupohlavci se sem vydávají ze zatím neznámých důvodů, jejich hejna jsou celé roky, co je vědci studují, gigantická. Ale až doposud se nevědělo, kolik ryb v nich je. Teď to spočítali novozélandští a australští vědci. Zjistili, že tato hejna tvoří až 2,8 milionu tvorů, přičemž jejich hmotnost může být až 3550 tun – tedy asi jako stovka tramvají.

Jak spočítat nespočitatelné

Spočítat všechny ryby trvalo biologům tři roky, přičemž průzkum probíhal v letech 2023 až 2025. Tupohlavce samozřejmě experti nepočítali jednoho po druhém, ale pomocí statistiky. Nejprve v oblasti natáčeli pomocí hlubokomořských kamer, které nechali táhnout za loďmi. Několik ryb také odlovili, aby je detailně změřili a zvážili.

V další fázi pomocí sonaru sledovali, jaká je hustota hejna kolem hory. Ale pak narazili na problém.

Zjistili totiž, že kromě tupohlavců kolem plují také další hlubinné ryby, konkrétně červenice australské. Ani sonar ani další přístroje nedokázaly oba druhy od sebe odlišit. Badatelé tedy museli využít mnohem více výsledků vizuálního pozorování, než zpočátku předpokládali – díky záběrům dokázali spočítat, kolik procent hejna tvoří jednotlivé druhy ryb.

Důvod srocení

Kromě „pouhého“ počítání vědci odhalili zřejmě také důvod, proč se ryby na tomto místě v takovém množství shromažďují. Prozradila to vyšetření odchycených samic – většina z nich měla vajíčka v pokročilém stadiu vývoje, což naznačuje, že byly připravené ke tření. A všechny měly prázdné žaludky. To podporuje domněnku, že se shromáždily spíše za účelem rozmnožování než za účelem krmení.

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Ilustrační foto

Zatím nevysvětlitelné je, proč se tupohlavci shlukovali do hustých hejn jen na jedné části hory – přitom by se dalo očekávat, že budou rozptýlení rovnoměrněji. Je možné, že něco na tomto místě nabízí rybám ideální podmínky pro tření, vědci ale zatím nedokázali identifikovat, co by to mohlo být.

Zatím také neumí odpovědět na otázku, proč si úhořům podobné ryby vybírají právě Patience Seamound. Podobných hor totiž tato oblast nabízí více než stovku, ale toto místo je jediné, kde se tupohlavci takhle koncentrují. Experti doufají, že na tyto otázky najdou odpovědi, a pochopí tak ekologicky unikátní význam tohoto místa.

Odkaz na studii
Xixao

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