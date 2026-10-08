Izrael neustoupil. Britský konzulát v Jeruzalémě ukončuje činnost

Britský konzulát v Jeruzalémě ukončuje činnost, oznámil izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. Dvacítka diplomatů včetně generálního konzula opustí Izrael. Podle britského šéfa diplomacie Londýn může nadále budovu užívat – nyní bude sloužit jako nezávislá diplomatická mise. Obě země se zároveň dohodly na pokračování dialogu.
Izrael povolil britské vládě pokračovat z budovy dosavadního konzulátu v omezené činnosti se sedmi diplomaty, uvedl Sa'ar. Británie proti Izraeli v důsledku uzavření konzulátu nepodnikne žádné kroky, oznámil dále. Britský ministr zahraničí Ed Miliband potvrdil, že budova nebude uzavřena.
Izrael nařídil 8. září Británii, aby zastavila do 30 dnů provoz svého konzulátu v Jeruzalémě a z města stáhla své diplomaty.
Britský konzulát se nachází ve východní části Jeruzaléma, který Izrael okupuje od roku 1967. Minulý týden navštívil Izrael Jonathan Powell, britský poradce pro národní bezpečnost, ovšem k dohodě nedošlo.
Podle stanice BBC se britská vláda snažila dojednat s Izraelem, aby od svého záměru nechat uzavřít diplomatické pracoviště ustoupil. Britské ministerstvo zahraničí nechtělo ve středu uvést, zda konzulát bude i nadále fungovat.
Spekulace o vyhoštění izraelských diplomatů
Podle izraelských médií Británie dříve varovala, že v případě uzavření konzulátu vyhostí až 27 izraelských diplomatů. Britské ministerstvo zahraničí dle BBC sdělilo, že nebude komentovat „spekulace a probíhající diskuse“ o tom, že by Británie mohla v reakci na situaci vypovědět izraelské diplomaty.
Britský konzulát v Jeruzalémě měl na starosti vztahy Spojeného království s Palestinci ve městě, na Západním břehu a v Gaze.
Británie oznámila v září společně s dalšími zeměmi zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích, které velká většina zemí považuje za nelegální. Británie a další země poukazovaly na nárůst násilí židovských osadníků vůči Palestincům a rozšiřování osad, což podkopává možnost dvoustátního řešení.