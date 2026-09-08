Izrael uzavře britský konzulát v Jeruzalémě, reaguje na sankce proti osadám

Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země dvanácti britským občanům. Uvedl to podle agentury AFP izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. Rozhodnutí je reakcí na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném Západním břehu, které v úterý oznámily Británie a jedenáct dalších západních zemí.
Konzulát je diplomatickým zastoupením pro Západní břeh, Pásmo Gazy a Jeruzalém. Sa'ar podle agentury Reuters také oznámil, že Británii již není povoleno působit v civilně-vojenském koordinačním centru, které pod vedením USA dohlíží na dodržování dohody o příměří v Pásmu Gazy a které sídlí v Izraeli. Británii také již nebude umožněno poskytovat výcvik policistům spadajícím pod Palestinskou samosprávu.
Mezi osobami, kterým bude zakázán vstup do Izraele, je podle AFP jedenáct členů britského parlamentu, včetně bývalého šéfa Labouristické strany Jeremyho Corbyna či někdejší členky této strany Zarah Sultanaové.
Omezení dovozu zboží z osad bylo oznámeno ve společném prohlášení ministrů zahraničí Británie, Francie, Polska, Kanady, Dánska, Finska, Islandu, Irska, Norska, Portugalska, Španělska a Švédska. Prohlášení poukazuje na nárůst násilí židovských osadníků vůči Palestincům a rozšiřování osad, což podkopává možnost dvoustátního řešení.
„Destrukce dvoustátního řešení“
„Dnes odmítáme jen přihlížet dalšímu utrpení a destrukci dvoustátního řešení,“ řekl podle Reuters britský ministr zahraničí Ed Miliband v narážce na Západem široce podporovanou ideu samostatného státu Palestinců, kterou v poslední době izraelští politici odmítají. Jeho francouzský kolega Jean-Noël Barrot prohlásil, že Západní břeh je vinou izraelského rozšiřování osad a násilí ze strany osadníků „na pokraji exploze“.
Palestinská samospráva sídlící v Ramalláhu rozhodnutí podle agentury AFP uvítala a označila ho za důležitý praktický krok, který projevuje neuznání nezákonné situace, jež je výsledkem okupace, a který směřuje k pohnání „osadnického systému“ k odpovědnosti.
Zákaz naopak odsoudil Jisrael Ganc, předseda Rady Ješa, která sdružuje židovské osady na okupovaných palestinských územích a hájí zájmy osadníků. Rozhodnutí je podle něj antisemitské a hanebné, protože uvaluje sankce na Židy „jen proto, že žijí a pracují na půdě svých předků“. Násilí páchané osadníky v prohlášení nezmínil. Osadníci se při kolonizaci Západního břehu odvolávají na svou interpretaci židovských náboženských textů s tím, že na oblast mají historické právo.
Západní břeh, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Na okupovaném území žije zhruba 500 tisíc Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Většina zahraničních vlád považuje budování izraelských osad na Západním břehu podle mezinárodního práva za nelegální.