Americký velvyslanec popřel plán na vysídlení Palestinců, který už Izraelci představili


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Neexistuje žádný plán na nucené vysídlení Palestinců z Pásma Gazy, řekl při své sobotní návštěvě okupovaného Západního břehu americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir přitom už takový návrh představil. A o stejném záměru hovořil rovněž izraelský ministr obrany Jisra´el Kac.

„Mohu vám kategoricky říci, že Izraelci nemají žádný plán na vysídlení lidí z Gazy proti jejich vůli,“ řekl Huckabee novinářům při návštěvě palestinské obce Turmus Ajjá severovýchodně od Ramalláhu na okupovaném Západním břehu.

Podle plánu Ben Gvira má za rok z Pásma Gazy odejít 250 tisíc Palestinců, za dalších šest pak prakticky celé palestinské obyvatelstvo. Plán tak počítá s tím, že do sedmi let odejde 1,9 milionu lidí, tedy prakticky kompletní přibližně dva miliony Palestinců, kteří v oblasti nyní žijí.

Izraelský ministr Ben Gvir chce odchod 250 tisíc Palestinců z Gazy za rok
Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir

Kac: Čeká se jen na souhlas USA s plánem

O vysídlení Palestinců, které izraelští představitelé označují za „migraci“, mluvil dříve tento týden také izraelský ministr obrany Jisra´el Kac. Podle něj se čeká na souhlas Spojených států se záměrem. Ministr tvrdil, že existují země, které souhlasí s přemístěním Palestinců na své území. Neřekl ale které.

Máme plán na odsun Palestinců z Pásma Gazy, čeká se na USA, prohlásil Kac
Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac (snímek z ledna 2026)

Kac uvedl, že odchod Palestinců jinam je realistickým řešením pro Pásmo Gazy, které silně poničilo tříleté izraelské vojenské tažení.

Válku odstartoval útok Hamásu

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci.

Cílem Hamásu není spravovat Gazu a zajistit vodu a elektřinu, míní jeho nový šéf
Chalíl Hajja během protizraelského shromáždění v Gaze pořádaného Hamásem (4. března 2008)

OSN: Izrael zabil desítky tisíc Palestinců

Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zabila od počátku války nejméně 73 470 lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

Podle údajů na webu izraelského ministerstva zahraničí při pozemních operacích v Pásmu Gazy od 27. října 2023 padlo 472 izraelských vojáků, zatímco celkem v boji od 7. října 2023 padlo 968 vojáků. Jedná se o údaje aktualizované k červenci 2026.

Izraelská vláda schválila dohodu o příměří
Pohled na Gaza City

Příměří dohodnuté v říjnu 2025 mezi Izraelem a Hamásem zastavilo válku, kterou řada lidskoprávních organizací i komise OSN označila za genocidu.

Izrael, který obvinění z genocidy odmítá, nadále opakovaně útočí na Gazu, kde tyto útoky od říjnové dohody zabily více než 1330 Palestinců. Izraelská armáda uvedla, že od příměří při útocích ozbrojenců padlo pět izraelských vojáků.

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