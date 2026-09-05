U íránského ostrova Charg se ozvaly výbuchy

U íránského ostrova Charg v Perském zálivu byly slyšet výbuchy. Informovala o tom íránská agentura Fars. Ostrov je klíčových ropným terminálem. Příčina výbuchů nebyla známá. Agentura Nournews napojená na íránskou nejvyšší bezpečnostní radu s odvoláním na nepotvrzené zprávy z místních zdrojů hovoří o zásahu íránského tankeru americkou raketou.
Podle korespondenta agentury Fars na ostrově Charg byly z Perského zálivu slyšet výbuchy, ale nebyl vidět žádný kouř. Íránské ani americké úřady ke zprávám dosud nevydaly oficiální prohlášení.
Americký prezident Donald Trump před několika dny na sociální síti Truth Social zveřejnil video vygenerované umělou inteligencí (AI), které podle něj zobrazuje zničení ostrova Charg. Národní íránská ropná společnost (NIOC) tehdy podle íránských médií popřela, že by se ostrov stal terčem útoku, a uvedla, že provoz tamních ropných zařízení nebyl narušen.
„Ostrov Charg je rozmetán na prach!!!“, napsal Trump v příspěvku. V době jeho zveřejnění nebylo jasné, zda se jedná o výhrůžku. Několik hodin poté se však neobjevily žádné důkazy o tom, že Charg čelil útoku.
Charg před začátkem války sloužil jako exportní terminál pro devadesát procent vývozu ropy z islámské republiky. Trump zničením či obsazením ostrova, který leží asi pětadvacet kilometrů od íránského pobřeží, Teheránu vyhrožuje opakovaně.
Válka začala americko-izraelskými útoky na Írán 28. února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Průliv je důležitou trasou pro přepravu ropy, plynu a dalších komodit ze zemí Perského zálivu.
Cílem íránských útoků se také staly arabské země v regionu, které jsou spojenci USA. V červnu podepsané americko-íránské memorandum o porozumění, které mělo válku ukončit, zkrachovalo, přičemž obě země se vzájemně obviňují z jeho porušování.