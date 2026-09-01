Americké síly zahájily další útoky na íránské cíle, výbuchy hlásí ostrov Kešm

Americké síly v úterý zahájily další útoky na íránské cíle, uvedlo na síti X velitelství CENTCOM, které řídí americké operace na Blízkém východě. Íránská média podle agentury Reuters hlásí výbuchy na ostrově Kešm v klíčovém Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump nejnovější útoky označil za rozsáhlé a silné. Zároveň Teherán varoval před odvetou a pohrozil i útokem, po němž by ze země „zbylo jen málo“.
„Pokud zkrachovalý íránský národ uskuteční odvetu za tento velmi oprávněný útok, bude zasažen znovu, a to mnohem tvrději a na vyšší úrovni, ale nebude to ten největší útok ze všech, ten zatím čeká v záloze a po něm z Islámské republiky Írán zbude jen velmi málo!“ napsal Trump na sociální síti Truth Social.
Zničujícími údery 93milionové zemi americký prezident vyhrožoval už v minulosti. Úterní útoky označil za odvetu za údajně neúspěšný íránský pokus nastražit miny v Hormuzském průlivu, v němž je nadále výrazně omezena nákladní lodní doprava. Za normálních okolností tudy prochází 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
„Dnes (v úterý) ve 12:00 východoamerického času (18:00 SELČ – pozn. red.) zahájily americké síly údery na cíle Íránských revolučních gard (IRGC) v Íránu. Údery následovaly po nedávných pokusech IRGC útočit na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky rozmístěné v regionu,“ uvedlo americké velitelství.
USA útočily na ostrov Lárak
Trump v pondělí varoval, že USA tvrdě odpoví na íránské raketové útoky na americké cíle na Blízkém východě. Po měsíci relativního klidu obnovily v neděli večer Spojené státy konflikt útoky na dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Írán pak v odvetě ostřeloval americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech.
Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku, kterou na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán a která si vyžádala tisíce životů a otřásla globální ekonomikou.
Začátkem července ale opět vzplály boje. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak tvrdí, že dohodu neplnily Spojené státy.