Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina obdržela od Spojeného království a Francie kladné odpovědi ohledně předání technologií a licencí potřebných k výrobě střel dlouhého doletu SCALP / Storm Shadow. Technické týmy se nyní musí dohodnout na harmonogramu realizace projektu. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na společné tiskové konferenci s estonským prezidentem Alarem Karisem, informoval zpravodaj stanice Suspilne Ukraine.
Podle ukrajinského prezidenta o této záležitosti před několika dny telefonicky hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který potvrdil ochotu vyřešit otázku týkající se střel SCALP a příslušné licence. Kyjev poté čekal na rozhodnutí Spojeného království.
„Včera (v pondělí, pozn. red.) jsme od obou zemí obdrželi kladnou odpověď. Nyní je třeba doladit všechny podrobnosti. Pevně věřím, že celý proces neuvázne v byrokracii našich zemí. Pustíme se do práce,“ řekl Zelenskyj.
Další fází budou jednání technických týmů, které mají vypracovat konkrétní harmonogram provádění dohod.
Britský premiér Andy Burnham 24. srpna potvrdil, že Londýn souhlasil s předáním technologií potřebných k výrobě střel Storm Shadow / SCALP Ukrajině. Britský a francouzský obranný průmysl mají na rozvoji této výrobní kapacity spolupracovat s Kyjevem.
Francouzský prezident Emmanuel Macron už v červenci oznámil, že Paříž poskytne Ukrajině licenční práva k výrobě střel SCALP, protiletadlových řízených střel Aster 30 a leteckých pum AASM Hammer.
Zelenskyj samostatně hovořil také o vývoji ukrajinského protiraketového systému FREYJA. Podle něj Kyjev očekává, že během sedmi až deseti dnů obdrží harmonogram dalších fází projektu, aby bylo možné určit, ve kterých etapách dochází ke zpoždění a které společnosti a země by se měly zapojit do jejich řešení.
Ukrajinský prezident také oznámil, že Norsko potvrdilo financování Ukrajiny ve výši devíti miliard dolarů na rok 2027. Podle Zelenského má být část prostředků v rámci spolupráce s Oslem vyčleněna také na vývoj systému FREYJA.
Bývalý ministr obrany Mychajlo Fedorov dříve uvedl, že Ukrajina jedná s Francií o předání licencí k výrobě střel SCALP, proces však komplikovaly otázky práv duševního vlastnictví a byrokratické postupy. Následně Macron uvedl, že Paříž souhlasila s licencováním výroby.
Článek napsala Karina Levycká (Suspilne Ukraine), poprvé byl publikován 25. srpna 2026 13:31 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.