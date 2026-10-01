Při střelbě na autobus v Sýrii zahynulo sedm lidí, další čtyři utrpěli zranění


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Při střelbě neznámých útočníků na autobus v syrské provincii Homs zemřelo sedm lidí a nejméně čtyři další byli zraněni. Autobus převážel zaměstnance soukromé energetické firmy, uvedla ve středu agentura AFP s odkazem na zdroj z bezpečnostních složek.

Krátce před útokem státní média informovala o výbuchu, který poškodil plynovod vedoucí z plynárenského zařízení Tišrín v blízkosti Damašku. V důsledku exploze byly podle agentury Reuters přerušeny dodávky plynu do tří elektráren.

Dodávky plynu do několika jiných elektráren byly přerušeny již v pondělí poté, co exploze poškodila trasový uzávěr plynovodu na východě země. Podle syrských úřadů se jednalo o sabotáž.

Po svržení režimu diktátora Bašára Asada v roce 2024 a následném vytvoření vlády, ve které dominují bývalí islamističtí povstalci, došlo v Sýrii k řadě útoků proti civilistům. Dosud nejkrvavějším byl sebevražedný útok v kostele v Damašku loni v červnu, při kterém přišlo o život 25 lidí. K tomuto činu se přihlásilo radikální sunnitské uskupení Sarájá Ansár as-Sunna, syrská vláda ho ale připsala teroristické organizaci Islámský stát.

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