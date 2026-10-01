Jižní Korea investuje v USA miliardy dolarů do výstavby jaderných reaktorů

Jižní Korea investuje v USA 120 miliard dolarů do výstavby osmi jaderných reaktorů a 22,3 miliardy dolarů (asi 480,1 miliardy korun) do výstavby paroplynové elektrárny, která bude dodávat elektřinu do datových center. Soul a Washington také posoudí projekt výstavby plynovodů a terminálu pro vývoz zkapalněného zemního plynu na Aljašce. Podle agentury Reuters to oznámila jihokorejská vláda.
Jižní Korea loni přislíbila investovat v USA 350 miliard dolarů, aby se tak vyhnula vysokým dovozním clům, kterými hrozila administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
Korejské investice oznámil již dříve ve středu v Oválné pracovně prezident Trump, který prohlásil, že Jižní Korea do projektu na Aljašce investuje 54 miliard dolarů. Jihokorejská vláda nicméně v prohlášení uvedla, že projekt bude realizován pouze v případě splnění obchodních a právních podmínek. Jihokorejské ministerstvo průmyslu později podle agentury Jonhap sdělilo, že o projektu nebylo dosud rozhodnuto.
Podrobnosti ohledně jaderných reaktorů nebyly sděleny, dva z nich ale mají být podle Reuters založeny na koncepci jihokorejských reaktorů APR-1400.
Paroplynová elektrárna ve městě Encinal v Texasu má být podle jihokorejské vlády uvedena do provozu v roce 2029. Její výkon bude 6,47 gigawattu.