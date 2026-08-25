Na jihu Ruska hoří rafinerie, Ukrajina hlásí mrtvé v Záporoží a zásah v Kyjevě

Gubernátor Krasnodarského kraje na jihu Ruska Veniamin Kondratěv napsal, že po nočním ukrajinském dronovém útoku vypukl požár v Afipské rafinerii. Záběry útoku zveřejnily i zpravodajské telegramové kanály. Ruské útoky zabily dva lidi v Záporoží a poškodily šestnáctipatrovou obytnou budovu v Kyjevě, píše server Ukrajinska pravda. Ruské drony poškodily také přechod na ukrajinsko-moldavské hranici, informovali ukrajinští celníci.
Rozsah škod v rafinerii gubernátor neupřesnil, uvedl jen, že na místě zasahují hasiči a další záchranáři. Kondratěv dále tvrdí, že vedle rafinerie čelily útokům dronů i další místa v regionu, která označil za civilní. Trosky dronů podle něj dopadly na místní železniční stanici, kde zemřeli dva lidé a další dva utrpěli zranění. V obci Afipskij pak bylo poškozeno deset domů. Informace nelze nezávisle ověřit.
Dva lidé zemřeli v důsledku ranního ruského útoku naváděnou leteckou střelou na Záporoží, informoval šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov.
Při ruském útoku dronů na kyjevskou čtvrť Holosijvskyj poškozena šestnáctipatrová obytná budova, oznámila vojenská správa města. Starosta Vitalij Klyčko později upřesnil, že zřícení stěn způsobily padající trosky dronů a že ve třináctém patře byla navíc vyražena okna.
Státní celní služba Ukrajiny informovala, že útok ruských dronů poškodil na ukrajinsko-moldavské hranici infrastrukturu mezinárodního hraničního přechodu Vynohradivka–Vulcanesti.
Ukrajina se brání ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou vzdušné útoky a ostřelování, které podnikají obě země. Kyjev se zaměřuje zejména na ruská energetická a průmyslová zařízení se záměrem omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu. V poslední době útočí také na sklady velkých ruských internetových obchodníků Wildberries a Ozon.
„To jsou věci, které ruskou válečnou ekonomiku bezpochyby bolí a Ukrajina je v tom nesmírně efektivní,“ komentoval ukrajinské strategické útoky analytik mezinárodních vztahů Pavel Havlíček (TOP 09).