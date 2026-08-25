Na jihu Ruska hoří rafinerie, Ukrajina hlásí mrtvé v Záporoží a zásah v Kyjevě


25. 8. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, ČT24

Gubernátor Krasnodarského kraje na jihu Ruska Veniamin Kondratěv napsal, že po nočním ukrajinském dronovém útoku vypukl požár v Afipské rafinerii. Záběry útoku zveřejnily i zpravodajské telegramové kanály. Ruské útoky zabily dva lidi v Záporoží a poškodily šestnáctipatrovou obytnou budovu v Kyjevě, píše server Ukrajinska pravda. Ruské drony poškodily také přechod na ukrajinsko-moldavské hranici, informovali ukrajinští celníci.

Rozsah škod v rafinerii gubernátor neupřesnil, uvedl jen, že na místě zasahují hasiči a další záchranáři. Kondratěv dále tvrdí, že vedle rafinerie čelily útokům dronů i další místa v regionu, která označil za civilní. Trosky dronů podle něj dopadly na místní železniční stanici, kde zemřeli dva lidé a další dva utrpěli zranění. V obci Afipskij pak bylo poškozeno deset domů. Informace nelze nezávisle ověřit.

Dva lidé zemřeli v důsledku ranního ruského útoku naváděnou leteckou střelou na Záporoží, informoval šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov.

Charkov hlásí po ruském útoku mrtvé, Ukrajina znovu zasáhla Ozon
Ukrajinští vojáci poblíž města Kramatorsk, snímek ze 4. srpna 2026

Při ruském útoku dronů na kyjevskou čtvrť Holosijvskyj poškozena šestnáctipatrová obytná budova, oznámila vojenská správa města. Starosta Vitalij Klyčko později upřesnil, že zřícení stěn způsobily padající trosky dronů a že ve třináctém patře byla navíc vyražena okna.

Státní celní služba Ukrajiny informovala, že útok ruských dronů poškodil na ukrajinsko-moldavské hranici infrastrukturu mezinárodního hraničního přechodu Vynohradivka–Vulcanesti.

Ukrajina se brání ruské vojenské agresi, součástí bojů jsou vzdušné útoky a ostřelování, které podnikají obě země. Kyjev se zaměřuje zejména na ruská energetická a průmyslová zařízení se záměrem omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu. V poslední době útočí také na sklady velkých ruských internetových obchodníků Wildberries a Ozon.

„To jsou věci, které ruskou válečnou ekonomiku bezpochyby bolí a Ukrajina je v tom nesmírně efektivní,“ komentoval ukrajinské strategické útoky analytik mezinárodních vztahů Pavel Havlíček (TOP 09).

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Spolupředsedkyně AfD před volbami přitvrzuje rétoriku

Spolupředsedkyně AfD před volbami přitvrzuje rétoriku

před 3 hhodinami
Poslanci znovu posoudí novelu k veřejným rozpočtům, kterou vetoval Pavel

Poslanci znovu posoudí novelu k veřejným rozpočtům, kterou vetoval Pavel

před 5 hhodinami
Nejvyšší soud USA umožnil zpřísnit hlasování poštou

Nejvyšší soud USA umožnil zpřísnit hlasování poštou

před 5 hhodinami
Jih Francie zasáhlo tornádo, zranění utrpělo 41 lidí

Jih Francie zasáhlo tornádo, zranění utrpělo 41 lidí

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
USA představily nové sankce vůči Íránu. Jsme na to připraveni, zní z Teheránu

USA představily nové sankce vůči Íránu. Jsme na to připraveni, zní z Teheránu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Charkov hlásí po ruském útoku mrtvé, Ukrajina znovu zasáhla Ozon

Charkov hlásí po ruském útoku mrtvé, Ukrajina znovu zasáhla Ozon

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Snad se USA zbaví obav z přístupu k Rusku, uvedl Zelenskyj v Den nezávislosti

Snad se USA zbaví obav z přístupu k Rusku, uvedl Zelenskyj v Den nezávislosti

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Invazní sršeň asijskou zaznamenali na Mělnicku. Hnízdo se zatím nenašlo

Invazní sršeň asijskou zaznamenali na Mělnicku. Hnízdo se zatím nenašlo

před 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Na jihu Ruska hoří rafinerie, Ukrajina hlásí mrtvé v Záporoží a zásah v Kyjevě

Gubernátor Krasnodarského kraje na jihu Ruska Veniamin Kondratěv napsal, že po nočním ukrajinském dronovém útoku vypukl požár v Afipské rafinerii. Záběry útoku zveřejnily i zpravodajské telegramové kanály. Ruské útoky zabily dva lidi v Záporoží a poškodily šestnáctipatrovou obytnou budovu v Kyjevě, píše server Ukrajinska pravda. Ruské drony poškodily také přechod na ukrajinsko-moldavské hranici, informovali ukrajinští celníci.
08:09Aktualizovánopřed 6 mminutami

Útok gangů na Haiti nepřežilo nejméně 47 lidí

Nejméně 47 lidí zahynulo a dalších 22 utrpělo zranění při útoku gangů na jednu z obcí u haitské metropole Port-au-Prince. V noci na úterý o tom s odvoláním na OSN informovala agentura Reuters.
před 2 hhodinami

Spolupředsedkyně AfD před volbami přitvrzuje rétoriku

Spolupředsedkyně Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová věří ve vítězství v zemských i celonárodních volbách. V nejnovějším rozhovoru se vrátila i k ostré kritice směřování Německa. Za jednu z hlavních příčin bezpečnostních problémů označila migraci a vyzvala k odchodu ze schengenského prostoru i z eurozóny.
před 3 hhodinami

Nejvyšší soud USA umožnil zpřísnit hlasování poštou

Nejvyšší soud USA zrušil předchozí rozsudek, který vládě prezidenta Donalda Trumpa bránil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do Kongresu. V noci na úterý o verdiktu informovala agentura AP. Ta zároveň poznamenala, že není jasné, do jaké míry lze před blížícími se volbami nařízení v odblokovaném Trumpově dekretu uskutečnit. Trump korespondenční hlasování dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů.
před 5 hhodinami

Jih Francie zasáhlo tornádo, zranění utrpělo 41 lidí

Vesnici Pomas na jihu Francie v podhůří Pyrenejí zasáhlo tornádo, které poškodilo tři sta domů. Zranění utrpělo 41 lidí, z nichž patnáct skončilo v nemocnici. V nové bilanci, která udává výrazně vyšší škody, to uvedla agentura AFP. Bouřky připravily stovky domácností o dodávky elektřiny a narušena byla i letecká doprava.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

USA představily nové sankce vůči Íránu. Jsme na to připraveni, zní z Teheránu

Spojené státy v pondělí představily nové sankce vůči Íránu. Cílem Washingtonu je odříznout zemi od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě, uvedl americký ministr financí Scott Bessent. Varoval, že země, které se k americkým sankcím nepřipojí, budou sdílet ekonomickou izolaci Íránu. Teherán uvedl, že je na sankce připraven. Sankce jsou podle něj kampaň zaměřená na zvýšení psychologického tlaku na íránský lid.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

USA odstranily Sýrii ze seznamu zemí podporujících terorismus

Spojené státy odstranily Sýrii ze seznamu zemí podporujících terorismus, na kterém tato země figurovala 47 let. Podle agentur AFP a SANA o tom informoval úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) spadající pod americké ministerstvo financí.
před 10 hhodinami

Charkov hlásí po ruském útoku mrtvé, Ukrajina znovu zasáhla Ozon

Ruský útok na předměstí Charkova si vyžádal nejméně tři životy, několik dalších osob utrpělo zranění. Uvedl to šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Další dva lidé pak podle úřadů zemřeli po ruském úderu na vlak v Charkovské oblasti. Útoky na svém území hlásí také Rusko. Bezpilotní letouny, které tamní úřady připisují Ukrajině, zasáhly město Krasnodar. Tamní správa tvrdí, že o život přišly tři děti a několik dalších lidí utrpělo zranění. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

před 15 hhodinami
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

před 16 hhodinami
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026