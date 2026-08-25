Ruský dron řízený AI zabil tři civilisty. Brzo to bude jako ve filmu Terminátor, varují Ukrajinci


před 52 mminutami|Zdroj: ČT24, NY Times, Gizmodo, Reuters, Amnesty International

Američtí novináři popsali první případ, kdy umělá inteligence (AI) v dronu připravila o život lidi. Byli to tři ukrajinští civilisté, na které ruská zbraň vybavená pokročilým algoritmem zaútočila v Záporoží.

Tři ukrajinští civilisté – Tetjana Bubynecová, Oleksij Svirin a Roman Karpij – zemřeli 6. července při útoku ruského dronu v Záporoží. Zbraň mířila na nádrže paliva, ale zasáhla místo toho nedalekou stavbu. Když Ukrajinci dron, který se dochoval v nečekaně dobrém stavu, analyzovali, zjistili, že nemá vysílačku. Z toho a dalších detailů vyplývá, že dron plně řídila umělá inteligence, která také způsobila smrt civilistů.

Informoval o tom deník New York Times, který vycházel z informací expertů i ukrajinských zdrojů.

Ruská invaze na Ukrajinu si za poslední čtyři roky vyžádala životy tisíců ukrajinských civilistů, ale smrt těchto tří civilistů je zřejmě prvním zaznamenaným případem ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy byli civilisté zabiti systémem plně řízeným pouze umělou inteligencí.

Ukrajina i Rusko využívají technologii umělé inteligence při leteckých útocích v takovém rozsahu, že se dnes už o bojišti často hovoří jako o testovacím poli pro válčení s podporou umělé inteligence v reálném čase. Ruský dron, který byl zodpovědný za útok minulý měsíc, byl podle několika odborníků citovaných deníkem NYT experimentálním systémem umělé inteligence, který se lišil od dříve používaných systémů v tom, že konečné rozhodnutí o útoku neučinil lidský velitel, ale samotný systém umělé inteligence.

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Až doposud podle dostupných informací AI využívané ve dronech vyžadovaly potvrzení cíle lidským operátorem – tak se armády snaží zabránit případným selháním a současně jasně určit zodpovědnost za něco takového. Podle analýzy dronu se ale zdá, že Rusko už tuto cestu opustilo. „Jedná se o riziko pro celý svět,“ řekl deníku New York Times velitel protivzdušné obrany v Záporoží Serhij Minajev. „Za pár let budeme žít jako ve filmu Terminátor. To není vtip. Stroje teď samy rozhodují o útocích.“

Důkazy v laboratoři

Analýza trosek z tohoto útoku prokázala, že dron měl na palubě miniaturní počítačový modul, jaký komerčně prodává společnost Nvidia. Přes své drobné rozměry jsou schopné nést specializované modely AI, jež jsou natrénované na zaměření cílů.

Právě tyto pokročilé moduly (v tomto případu Jetson Orin od Nvidie), které se často používají ve spojení s umělou inteligencí, spolu s absencí antén a vysílaček vedly Ukrajince k podezření, že zbraně operují zcela bez lidské kontroly. Další vyšetřování to potvrdila. „Použití autonomní umělé inteligence při útoku na čerpací stanici 6. července by bylo prvním zdokumentovaným případem, kdy civilní oběti způsobil ruský dron vybavený takovým systémem,“ uvedla pro New York Times Kateryna Bondarová, vedoucí výzkumnice ve Wadhwani AI Center při Centru pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu.

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Ilustrační foto

Rusové čip od Nvidie nezakódovali, takže se ukrajinským vyšetřovatelům podařilo rekonstruovat, co přesně dělal. Zjistili, že byl natrénovaný na různé civilní cíle, které měl být schopný sám rozeznat – včetně právě nádrží na palivo nebo benzinové pumpy. Od té doby našli ukrajinští experti několik dalších podobných dronů, které zřejmě pracovaly také v součinnosti s lidským velitelem, jen se jim nepodařilo nikoho zabít.

Dotyčný čip se podle společnosti Nvidia nevyužívá na vojenské účely, také by se vůbec neměl prodávat v Rusku. V tomto případě se do země mohl dostat skrze nějakého prostředníka. Podle NY Times je na tomto konkrétním zařízení nápis Made in China, tedy vyrobeno v Číně.

AI a války

Organizace Amnesty International a Access Now ve svém nedávném společném prohlášení vyzvaly vlády a technologické společnosti, aby zastavily šíření vojenských systémů využívajících umělou inteligenci. „Naše obavy se neomezují pouze na chyby, které mohou vyplynout z poruch těchto systémů, ale zahrnují i to, jak tyto systémy zásadně mění povahu vojenských operací,“ uvedly.

„Jsme hluboce znepokojeni tím, že využívání velkých jazykových modelů (LLM) ke generování a prioritizaci cílů tlačí vojenské aktéry do formy válčení, v níž nejsou – a pravděpodobně ani nemohou být – dostatečně dodržovány základní zásady mezinárodního humanitárního práva, včetně zásad rozlišování, proporcionality a opatrnosti, a to vzhledem k obrovské rychlosti a rozsahu těchto technologií, jakož i k nespolehlivým, zaujatým a často nelegálně získaným vstupním datům.“

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Zbraně ovládané umělou inteligencí jsou pro armády velkým lákadlem – snižují možnost rušení spojení s dronem, pilot nemusí být blízko fronty a rozhodování může být mnohem rychlejší. Rusko v žádném případě není jedinou zemí, která s nimi experimentuje. Je ale prvním státem, u kterého se podařilo prokázat, že je nasadil proti civilistům.

Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov uvedl, že Ukrajina nedávno testovala takové systémy také na Krymu, i když bez civilních obětí. Izraelské útoky na Palestince v Gaze byly často označovány jako „lidská laboratoř pro umělou inteligenci“, kde se zbraně budoucnosti s umělou inteligencí testují na skutečných lidech.

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A na začátku tohoto roku došlo k veřejnému sporu mezi americkým ministerstvem obrany pod administrativou Donalda Trumpa a společností Anthropic, údajně poté, co tato společnost odmítla použití svých systémů umělé inteligence v plně autonomních zbraních, které vylučují člověka z konečného výběru cíle – pravděpodobně v souvislosti s nedávnými útoky Spojených států na Írán.

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