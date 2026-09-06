Bílý dům uvedl, že jeho vyslanci v Kremlu projednali plány dalších kroků


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Bílý dům uvedl, že američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner v Kremlu s ruským diktátorem Vladimirem Putinem projednali podstatné plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech. V prvním vyjádření k sobotnímu jednání to sdělil agentuře AFP. Ta také napsala, že letadlo s Witkoffem a Kushnerem letělo z Moskvy do Polska a podle webu FlightRadar24 přistálo na letišti u Řešova. V neděli by měli oba vyslanci jednat v Kyjevě.

„Vyslanci (Witkoff a Kushner) projednali podstatné plány pro další kroky, které budou oznámeny v nadcházejících týdnech, a těší se na zítřejší (nedělní) stejně produktivní setkání na Ukrajině,“ sdělil v sobotu AFP Bílý dům.

Podle webu Flightradar24 boeing s americkou delegací přiletěl z Moskvy do Řešova v neděli v 1:30 SELČ. Významné osobnosti navštěvující Ukrajinu od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 obvykle cestují vlakem ze sousedních zemí.

Americký prezident Donald Trump v pátek naznačil, že Spojené státy mají návrh na ukončení konfliktu mezi Moskvou a Kyjevem. „Máme nápad, jak dosáhnout míru,“ uvedl Trump, který se o ukončení války Ruska s Ukrajinou snažil už po návratu do Bílého domu loni v lednu. Několik kol jednání ale mír nepřinesla a úsilí Washingtonu polevilo letos kvůli válce USA a Izraele s Íránem. Už minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké zpravodajské služby CIA John Ratcliffe.

Jednání v Kremlu trvala podle ruské státní agentury TASS v sobotu tři hodiny a kromě Putina se jich za ruskou stranu účastnil i jeho zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov a zmocněnec pro jednání s USA Kirill Dmitrijev.

Rusko udeřilo na letiště v Kyjevě, ukrajinskému příměří navzdory
Ilustrační snímek

Rusko trvá na řešení „základních příčin“, které znamenají konec nezávislé Ukrajiny

Ušakov posléze jednání označil za konstruktivní a maximálně upřímná. Uvedl také, že ruský diktátor opět zdůraznil potřebu řešit takzvané základní příčiny války a že se dohodli, že Trump a Putin zůstanou v kontaktu.

Trvání Ruska na řešení „základních příčin“ konfliktu dosud znemožňuje jeho ukončení. Moskva za ně totiž označuje skutečnosti, jejichž „vyřešení“ by vedlo k likvidaci nezávislé Ukrajiny a k oslabení Západu. Skrývá se pod nimi mimo jiné požadavek na odstranění současné ukrajinské vlády, zásadní redukci ukrajinské armády, zákaz rozšiřování NATO či tvrzení o údajném útlaku Rusů a ruské kultury na Ukrajině včetně jazyka, které je ale nepravdivé.

Putin v sobotu podle svého mluvčího Dmitrije Peskova oznámil, že Rusko v souvislosti s příjezdem americké delegace do Ruska a následně na Ukrajinu pozastaví na tři dny vzdušné útoky na Kyjev. Podobně se podle Zelenského také Ukrajina až do pondělí zdrží útoků na Moskvu. Ukrajina už od půlnoci na sobotu vyhlásila kvůli jednáním delegace USA příměří, k jehož dodržování vyzvala i Moskvu. Rusko ho ale ignorovalo a dál útočilo na ukrajinská města či letiště. 

PŘEHLEDNĚ: Jak Rusko sabotuje mírová jednání
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