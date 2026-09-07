Sýrie zatkla generála Asadova režimu, v roce 2011 krvavě potlačil protesty

Syrské úřady oznámily zatčení bývalého generála Muhammada Alího Durghama, který byl jedním z hlavních důstojníků někdejšího diktátorského režimu Bašára Asada. Vztahují se na něj evropské sankce a je obviněn z účasti na krvavém potlačení demonstrací v roce 2011 a z masakru v Hamá v roce 1982, píše agentura AFP. Podle SANA byl zadržen v pobřežním městě Tartús.
Durgham nařídil svým mužům, aby stříleli na neozbrojené demonstranty v damašské provincii během pokojných demonstrací v roce 2011, které Asadův režim tvrdě potlačil. Od roku 2012 je kvůli tomu Durgham předmětem sankcí Evropské unie. Protesty následně přerostly v občanskou válku trvající téměř čtrnáct let.
V letech 2009 až 2013 měl bývalý generál podle SANA na starosti operační velení čtvrté divize, obávané jednotky vedené Máhirem Asadem, bratrem svrženého diktátora.
Na počátku své kariéry byl Durgham velitelem čety v elitních syrských polovojenských jednotkách pod velením Asadova bratra Rifáta. Tyto jednotky se během masakru v Hamá v únoru 1982 podílely na potlačení povstání Muslimského bratrstva, při němž podle odhadů zahynulo deset až čtyřicet tisíc lidí.
Po svržení Asadova režimu islamistickými povstalci z uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) koncem roku 2024 se nová prozatímní vláda vedená Ahmadem Šarou snaží stíhat představitele bývalého režimu.
V srpnu syrský soud v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti uprchlého prezidenta Bašára Asada a jeho bratra Máhira.