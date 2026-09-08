Ukrajinský generální prokurátor po korupčním skandálu oznámil rezignaci

Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil, že prezidentovi Volodymyru Zelenskému a parlamentu předložil svou rezignaci. Učinil tak po korupčním skandálu, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad. Svůj krok označil za politické rozhodnutí a odmítl, že by se na údajném korupčním schématu podílel, píše agentura Reuters.
„Podal jsem žádost o odstoupení z funkce generálního prokurátora,“ napsal Kravčenko na Telegramu. „Je to politické rozhodnutí a učinil jsem ho vědomě. Nechci, aby byla funkce generálního prokurátora využívána jako nástroj politického střetu,“ vysvětlil. Poděkoval také prezidentovi a Nejvyšší radě za důvěru a požádal je, aby jeho rezignaci přijali.
Protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) v sobotu oznámily, že odhalily zločineckou organizaci vedenou vysoce postaveným činitelem na generální prokuratuře. V souvislosti s případem byl vzat do vazby Kravčenkův náměstek Serhij Kropyva.
Členové organizace podle vyšetřovatelů vybírali úplatky za to, že nebudou bránit činnosti call center, která ve velkém okrádají občany Ukrajiny i cizince. Získané peníze pak legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí. Celkem šlo o 42 milionů hřiven (zhruba 19,5 milionu korun).
Pracovníci protikorupčních úřadů při sobotní razii prohledali také Kravčenkovu kancelář. Hlavní žalobce v oznámení rezignace uvedl, že jeho postoj k obviněním vzneseným vůči němu zůstává nezměněný, tedy že se na žádném korupčním schématu nepodílel.
Případ přichází v době, kdy ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují několik významných kauz zasahujících do nejvyšších pater státní moci, mimo jiné kolem bývalé zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré, bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka a státní energetické společnosti Enerhoatom.