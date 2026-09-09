SledujteNorsko pohřbívá krále Haralda V.


9. 9. 2026Aktualizovánopřed 55 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: EBU

V Oslu začal pohřeb krále Haralda V. Smuteční procesí s rakví se vydalo za doprovodu smutečních hostů z kaple královského paláce do katedrály, kde pak začala smuteční mše. Na bezpečí smutečních ceremonií v Oslu dohlížejí tisíce policistů. Do norské metropole se na pohřeb sjeli i četní zahraniční představitelé, včetně zástupců evropských i mimoevropských panovnických rodin. Českou republiku zastupuje prezident Petr Pavel.

Rakev zahalená do královské vlajky byla ve středu centrem norské metropole převážena na lafetě tažené smutečním vozem. Ve slavnostním vojenském průvodu s kapelou jel i automobil, v němž seděla ovdovělá královna Sonja a její snacha, choť nového krále Haakona VIII. královna Mette-Marit, která se stále zotavuje z nedávné transplantace plic.

Pohřeb panovníka, který zemřel ve svých 89 letech dne 28. srpna, ukončí 13denní státní smutek.

Podle norského policejního ředitelství bylo na pohřeb krále Haralda mobilizováno přibližně tři tisíce policistů. V ulicích policie kontroluje každého, kdo se chce dostat do bezpečnostní zóny kolem pohřebního průvodu, píše deník Aftenposten s tím, že od rána jsou v centru metropole i na střechách budov odstřelovači.

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Norsko pohřbívá krále Haralda

V pohotovosti jsou i protidronové systémy. Fotoreportér Aftenposten pořídil fotografii systému DroneSentry-X Mk2 namontovaného na automobilu s dánskou poznávací značkou. To podle listu naznačuje, že v ulicích Osla před pohřbem vypomáhali i policejní specialisté ze zahraničí.

Centrum norského hlavního města je uzavřeno pro vozidla a elektrické koloběžky a policie nařídila lidem, aby si s sebou nebrali jízdní kola, deštníky ani ostré předměty. Pro sledování obřadu byly připraveny velkoplošné obrazovky.

Norská policie uvedla, že zajištění pohřbu je největší plánovanou operací v její historii. V centru Osla se očekávají velké davy lidí. I školáci smí ve středu vynechat vyučování, aby mohli smutečním akcím přihlížet.

Už minulý pátek zavedly norské bezpečnostní složky kontroly na hranicích, které potrvají až do 14. září. Jejich cílem je zabránit ve vstupu na území Norska lidem, kteří by chtěli pohřeb narušit.

„Neochvějně věřil v norský lid.“ Zemřel norský král Harald V.
Harald V. na snímku z června 2023

Průběh smutečního obřadu

Samotné poslední rozloučení s oblíbeným králem, který modernizoval norskou monarchii, začalo v poledne pohřebním procesím s rakví a jejím převezením z kaple královského paláce do katedrály, kde začala ve 13:00 po celostátní minutě ticha pohřební mše. Trasu smutečního průvodu už dopoledne lemoval připravený špalír vojáků, podle Aftenposten jich je dohromady 3500, a stožáry s norskými vlajkami. Poté bude rakev uložena při soukromém obřadu do královské hrobky v pevnosti Akershus.

Vlajky, které v uplynulých dvou týdnech vlály na půl žerdi, budou po pohřbu vytaženy, ozve se královská salva a po celé zemi se na hodinu rozezní kostelní zvony. Uskuteční se také recepce v královském paláci, kde nový král Haakon VIII. přijme zahraniční hlavy států, členy královských rodin i představitele norské vlády.

V kapli královského paláce se v uplynulých dnech rakvi s pozůstatky monarchy poklonily tisíce Norů. Pohřbu se ve středu účastní oficiální hosté, mezi nimi britský princ William a princezna Anna, japonský korunní princ Akišino a korunní princezna Kiko, španělský král Felipe s královnou Letizií a princeznou Sofií, švédská královská rodina a dánský král Frederik s královnou Marií. Připojili se k nim i prezidenti z řady evropských zemí, včetně Petra Pavla. Hlavy států šly pěšky ve smutečním průvodu.

Nový norský král Haakon VIII. složil v parlamentu přísahu
Norský král Haakon a korunní princezna Ingrid Alexandra během slavnostního skládání přísahy věrnosti ústavě v norském parlamentu

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V Oslu začal pohřeb krále Haralda V. Smuteční procesí s rakví se vydalo za doprovodu smutečních hostů z kaple královského paláce do katedrály, kde pak začala smuteční mše. Na bezpečí smutečních ceremonií v Oslu dohlížejí tisíce policistů. Do norské metropole se na pohřeb sjeli i četní zahraniční představitelé, včetně zástupců evropských i mimoevropských panovnických rodin. Českou republiku zastupuje prezident Petr Pavel.
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