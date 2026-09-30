VideoKvůli bytové krizi se bouří mladí i staří Španělé. Vláda připravila kompromis


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Španělská levicová vláda se shodla na návrhu bytové reformy, která by měla chránit nájemníky. Jedná se o kompromisní řešení, které nemá odradit od stavby nových domů. Ve Španělsku jich chybí 750 tisíc a nájmy se rychle zdražují. Jejich průměrná výše je skoto stejně vysoká jako průměrná měsíční mzda. Současná krize bydlení vyvolala řadu protestů. „Platím sedm set euro (17 tisíc korun) měsíčně za jeden pokoj,“ sdělila demonstrantka v Madridu Marta Pérezová. Problém se dotýká všech generací. Roznětkou protestů bylo skokové zvýšení nájmu 78leté Maricarmen Abascalové a její vystěhování poté, co její byt převzal investiční fond.

Vystěhovaná madridská seniorka se může vrátit domů, protesty pokračují
Maricarmen Abascalová v květnu 2026

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