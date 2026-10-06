Trump mluvil o „zničení Los Angeles a San Diega“. Je pomatený, reagoval guvernér

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění v Nebrasce v souvislosti s válkou s Íránem hovořil o „zničení Los Angeles a San Diega“. Portál BBC připojuje, že šéf Bílého domu navrhnul, aby bylo Íránu umožněno „zničit“ dvojici kalifornských měst, dle amerických médií však význam jeho slov nebyl zpočátku jasný. Trumpovy výroky odsoudil kalifornský guvernér Gavin Newsom, prezidenta označil za „pomateného a nebezpečného“.
„Je to malá cena za to, že zajistíme bezpečnost světa a naší země. Mohou zničit město. Ať zničí Los Angeles, ať zničí San Diego,“ prohlásil Trump při debatě o válce s Íránem. „Mohou zničit město,“ řekl pak Trump k riziku, že Írán vyvine jadernou zbraň. Část publika po tomto prohlášení Trumpova slova ocenila, píší média.
Americký prezident dále prohlásil, že válka s Íránem je „umělá“, ale že by rád viděl „úplné vítězství“. Naznačil, že válka je „malou cenou za to, že zajistíme bezpečnost světa a naší země“.
Trumpovy výroky odsoudilo několik kalifornských představitelů. Guvernér Newsom označil amerického prezidenta za „pomateného a nebezpečného“. „Poté, co poslal Národní gardu a mariňáky, aby obsadili Kalifornii, Donald Trump nyní říká, že naši zahraniční nepřátelé by měli ‚zničit‘ Los Angeles a San Diego,“ napsal mimo jiné Newsom na X.
Podle starostky Los Angeles Karen Bassové je „úlohou prezidenta chránit zemi, nikoli ji aktivně ohrožovat a podněcovat útoky na životy Američanů“.
Los Angeles a San Diego jsou největšími městy v jižní Kalifornii, nacházejí se v nich také významná americká vojenská zařízení, včetně námořních přístavů a základen letectva.
Starosta San Diega Todd Gloria v příspěvku na síti X připojil, že město není „vedlejší obětí“, a zároveň požadoval, aby ho Trump vynechal ze svých „bezohledných válečných prohlášení“.
Od Trumpových prohlášení se distancoval i kalifornský republikán Jim Desmond, který v listopadových volbách usiluje o křeslo ve Sněmovně reprezentantů. „Rozhodně s výroky prezidenta Trumpa nesouhlasím. Amerika se musí Íránu postavit a bránit své zájmy, ale první povinností našeho vrchního velitele je chránit Američany a naši vlast,“ napsal na X. „Žádné americké město není postradatelné a žádná americká rodina by nikdy neměla být vnímána jako vedlejší škoda,“ napsal.
Mluvčí Bílého domu Steven Cheung reagoval, že „mediální panika“ ohledně Trumpových výroků „nemá oporu v realitě“. „Jasně uvedl, že americká města by byla ohrožena, kdyby nebyl zastaven jaderný Írán,“ zdůraznil Cheung. „Díky prezidentovi je Amerika bezpečnější. Írán nemá jaderné zbraně, nemá námořnictvo, nemá letectvo a nemá peníze,“ dodal.