Poprvé politik z Alternativy pro Německo. Zemský sněm v Sasku-Anhaltsku zvolil předsedu

Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku v úterý předsedou zvolili zástupce Alternativy pro Německo (AfD) Tobiase Rausche. Jde o prvního politika z této protiimigrační a pravicově populistické strany v čele některého z německých regionálních parlamentů. Agentura DPA píše, že Rausche podpořilo 48 poslanců, 29 hlasovalo proti němu a pět se zdrželo.
Server focus.de popsal, že v okamžiku ohlášení výsledku hlasování panovalo v plenárním sále zemského sněmu ticho. Prolomil jej šéf AfD v této spolkové zemi Ulrich Siegmund, který povstal a začal tleskat. Pak ho následovali další zástupci strany.
„Časy politické protipožární zdi by měly patřit minulosti,“ řekl Rausch po svém zvolení. Termínem „protipožární zeď“ (Brandmauer) je v Německu označován princip některých stran, které odmítají spolupracovat s extremisty. Rausch uvedl, že jeho strana se umí poučit z minulosti a těší se na spolupráci se všemi poslanci.
AfD před měsícem s jasnou převahou vyhrála volby do zemského sněmu v této spolkové zemi, absolutní většinu v regionálním parlamentu však nezískala.
Úterní hlasování bylo tajné, ale podporu už dříve 35letému Rauschovi vyjádřila strana Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW; dříve Spojenectví Sahry Wagenknechtové). Podle ní je normální, aby nejsilnější strana ve sněmu obsadila funkci předsedy.
Rauschova politická kariéra
V sasko-anhaltském sněmu zasedá Rausch již deset let, byl místopředsedou parlamentní frakce AfD, od roku 2021 je jejím tajemníkem. Členem AfD je od roku 2013, o rok později ho zvolili do rady města Stassfurt. V místních volbách v roce 2019 byl Rausch zvolen do krajského zastupitelstva okresu Salzland, kde je také předsedou frakce AfD.
V zemském sněmu Rausch na rozdíl od většiny svých stranických kolegů vystupuje umírněně, německou Třetí říši jednou nazval „temnou dobou“. Po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022 sice varoval před jednostranným obviňováním, na rozdíl od řady svých kolegů ale označil invazi za porušení mezinárodního práva. Nedávno také o sobě prohlásil, že není zastáncem tvrdé linie.
Zvolení přináší politikovi podle časopisu Der Spiegel značnou moc. Předseda zemského sněmu organizuje a řídí zasedání, uděluje a odebírá slovo poslancům nebo je zodpovědný za správu parlamentních budov. Rovněž přijímá a propouští zaměstnance a také reprezentuje svou zemi navenek. Rausch nedávno v rozhovoru pro deník Der Tagesspiegel uvedl, že jako předseda zemského sněmu chce jednat nadstranicky a vyhýbat se eskalaci sporů.
Alternativu pro Německo celoněmecká vnitřní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu. V Sasku-Anhaltsku tajná služba místní buňku AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou vede už od roku 2023. Proti zvolení jejího člena do čela zemského sněmu protestovali zástupci sociálních demokratů, Zelených a Levice. Konzervativní CDU doporučila svým poslancům, aby se hlasování zdrželi.
Mezitím se AfD dál snaží o sestavení vlády. Její lídr Siegmund se chce nechat na zasedání sněmu v prosinci zvolit sasko-anhaltským premiérem. BSW ovšem odmítá přímou spolupráci s AfD a nechce s ní vstoupit do vlády. Nevyloučila ale, že ve třetím kole hlasování o premiérovi by se mohla zdržet, což by situaci odblokovalo.
Alternativa pro Německo nedávno vyhrála také zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku, a získala tak nejsilnější pozici ve třetím zemském sněmu. Od roku 2024 má nejvíce mandátů v Durynsku.