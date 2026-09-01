Nový norský král Haakon VIII. složil v parlamentu přísahu

Nový norský král Haakon VIII. v úterý v parlamentu složil přísahu, informují agentury. V čele norské konstituční monarchie stanul třiapadesátiletý Haakon v pátek po smrti svého otce Haralda V., který týž den zemřel ve věku 89 let.
„Slibuji a přísahám, že budu vládnout Norskému království v souladu s jeho ústavou a zákony, ať mi k tomu pomáhá všemohoucí a vševědoucí Bůh,“ řekl podle agentury AFP v úterý před zákonodárci Haakon VIII. Agentura AP označila přísahu za důležitý symbolický krok. Klasický korunovační ceremoniál se v současném Norsku už nekoná.
Složení přísahy svého manžela se neúčastnila královna Mette-Marit, protože se stále zotavuje z transplantace plic, kterou podstoupila letos v červnu. Místo ní stála po králově boku při přísaze jeho dcera, korunní princezna Ingrid Alexandra a ceremonie se účastnila i jeho matka, královna Sonja.
„Není neobvyklé, že se po transplantaci plic objeví komplikace. Královna od operace zažila několik komplikací, včetně dneška,“ řekl podle AFP několik hodin před ceremonií lékař Are Holm. Královna proto podle něj musí zůstat po celý den pod dohledem lékařů na pozorování.
Nový norský král přijel z královského paláce do parlamentu v otevřeném voze doprovázen ochrankou, před budovou ho čekala čestná stráž a vítaly davy příznivců. V sále zákonodárného sboru jeho předseda Masud Gharahkhani nejprve oficiálně oznámil úmrtí předchozího krále a nástup jeho syna na trůn, poté Haakon VIII. složil přísahu.
Norové chtějí zachovat monarchii
Norsko se po vystoupení z personální unie se Švédskem v roce 1905 rozhodlo v referendu zachovat monarchii. Podle posledního průzkumu, o němž v úterý informovala agentura Reuters a který byl proveden po Haraldově úmrtí, podporuje monarchii 72 procent Norů. Funkce krále je v Norsku symbolická a reprezentativní.
Parlament také uctil minutou ticha památku zesnulého krále. Rakev s jeho pozůstatky byla v pondělí převezena do kaple královského paláce v Oslu, kde zůstane až do pohřbu 9. září. Od úterního odpoledne bude kaple každý den otevřena pro veřejnost. Lidé nesmí uvnitř kaple fotografovat ani natáčet a nesmí tam nechávat květiny ani jiné předměty, uvedl palác podle Reuters. Stovky květin položili lidé před královským palácem k uctění památky oblíbeného panovníka.