Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polští námořníci zahájili na základně ve Švédsku výcvik pro službu na pronajaté ponorce, která má zajistit akceschopnost polské ponorkové flotily do příchodu nových plavidel v příštím desetiletí, uvedli ve středu představitelé.
Výcvik na základně Karlskrona na jihovýchodě Švédska začal 49 dní poté, co Polsko se Švédskem podepsalo dohodu o nákupu ponorek, sdělilo švédské námořnictvo. Výcvik potrvá pravděpodobně do začátku roku 2028.
Námořníci se připravují na službu na ponorce A17, kterou si Varšava příští rok pronajme od Švédska, aby překlenula období do zařazení tří nově zakoupených ponorek třídy A26 do služby.
Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz na síti X uvedl, že posádka složená z příslušníků 3. flotily lodí polského námořnictva dokončuje úvodní fázi výcviku zaměřenou na bojovou medicínu a zvládání škod na plavidle. Někteří námořníci rovněž absolvují výcvik v záchraně a nouzovém opuštění ponorky. Druhá fáze podle něj „bude zahrnovat výcvik na simulátorech a přímo na palubě plavidla třídy A17“.
Zástupce velitele 1. ponorkové flotily švédského námořnictva Peter Oestbring přivítal polské námořníky na základně. Uvedl, že jejich příjezdu předcházely rozsáhlé přípravy a že spolupráce posílí bezpečnost Švédska i NATO. Příjezdu polských námořníků si všimla také místní švédská média, přičemž představitelé upozornili na nová pracovní místa v Karlskroně spojená se stavbou ponorek.
První nová ponorka má být dodána v letech 2031 až 2032
Výcvik navazuje na dohodu, kterou na konci června uzavřely polská Agentura pro vyzbrojování a švédská zbrojovka Saab. Týká se dodávky tří ponorek třídy A26 Blekinge v rámci polského programu Orka. První má být dodána v letech 2031 až 2032 a zbývající dvě do roku 2038. Polsko si Švédsko vybralo jako partnera pro program Orka loni v listopadu, kdy obě vlády podepsaly dohodu, která otevřela cestu k realizaci projektu.
Ponorky třídy A26 budou využívat dieselelektrický pohon se systémem nezávislým na přístupu vzduchu, který jim umožní zůstat pod hladinou několik dní, aniž by se musely vynořit kvůli dobití baterií.
Polská Agentura pro vyzbrojování uvedla, že ponorku A17, kterou Švédsko během jejího provozu průběžně modernizovalo, převezme Polsko v roce 2027 po dokončení výcviku polské posádky pod vedením švédského královského námořnictva. Pod polskou vlajkou bude sloužit do příchodu první ponorky nové generace.
Ponorkovou flotilu Polska mezitím tvoří jediné stárnoucí plavidlo ORP Orzel, které bylo postaveno v Sovětském svazu v roce 1985 a často vyžaduje opravy.
Článek od Polski Radio, poprvé byl publikován 20. srpna v 13:30 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.