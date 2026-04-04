Polsko kvůli Rusku pracuje na protidronové zdi. Má chránit východní hranici NATO

Kvůli ruským útokům na Ukrajinu mívá opakovaně pohotovost letectvo v Polsku – naposledy v pátek. Varšava teď staví protidronovou zeď, která má ochránit východní hranici Severoatlantické aliance. Využívá k tomu systémy vyráběné přímo v Gdyni na severu země. Ochranu svého nebe považuje polská vláda – právě kvůli Rusku – za prioritu. Země ale nespoléhá jen na protidronovou zeď. Koncem května do ní dorazí první čtveřice nových amerických stíhaček F-35. V dalších letech ji bude následovat i téměř stovka moderních vrtulníků Apache.
Působí vcelku nenápadně. V zelených krabicích se schovává systém radarů a dalekohledů, který kontroluje vzdušný prostor nad sebou a který dokáže ochránit letiště před ptáky nebo hranice a klíčovou infrastrukturu před nepřátelskými útoky.
„Naše technologie se výrazně rozvinula a zvýšila svou účinnost. Ukázalo se, že jsme správně identifikovali hrozbu, se kterou se dnes potýkáme v Evropě i po celém světě – tedy drony,“ říká Marcin Zapadka ze společnosti Advanced Protection Systems.
Firma z Gdyně se protidronové ochraně věnuje už přes deset let a aktuálně patří ke špičce v oboru. Stroje prodává od Velké Británie až po Saúdskou Arábii. Detektory hrají důležitou roli i na Ukrajině. „Má velmi široké zorné pole – 90 stupňů. Takže je schopen identifikovat velké množství hrozeb ve svém dosahu. Následně se dokáže zaměřit na jeden konkrétní objekt, který chce sledovat,“ vysvětluje Zapadka.
Rušičky a radary vyráběné na severu země si objednala i polská armáda, která buduje integrovaný systém protivzdušné obrany v přepočtu za 87 miliard korun.
Právě ochrana polského vzdušného prostoru se aktuálně řadí k prioritám úřadující vlády. Ta zařadila vyšší rychlostní stupeň poté, co loni na podzim do země pronikly dvě desítky ruských bezpilotních letounů. Téma ale vyvolává otázky ohledně financování zbrojení – kabinet si na něj chce peníze půjčit od Evropské unie.
Lví podíl by ale podle analytika ze serveru Defence24.pl Macieje Szopa měl zůstat v polském zbrojním průmyslu. „Takže to přispěje inovativnosti naší ekonomiky, která se bude moci rozvíjet a ve větší míře bude schopna reagovat na hrozby vlastními silami,“ vysvětlil.
