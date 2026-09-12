Filipínští záchranáři našli na shořelém trajektu dalších 41 těl, obětí je 76


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Na trajektu, který vyhořel v noci na čtvrtek cestou z Manily do provincie Palawan na západě země, našli filipínští záchranáři dalších 41 těl. Počet obětí se tak zvýšil na 76, informovala v sobotu odpoledne SELČ podle agentur mluvčí pobřežní stráže. Třináct lidí se stále pohřešuje.

Zatím není jasné, co požár způsobilo. Hořet začalo v okamžiku, kdy se trajekt blížil ke konci své více než dvacetihodinové plavby do Coronu, oblíbeného turistického místa na severu Palawanu. Mluvčí pobřežní stráže s odvoláním na jednoho z přeživších řekla, že požár mohl vzniknout v nákladním prostoru. Tento člověk uslyšel výbuch, po kterém se po trajektu rychle rozšířil oheň a dým. Plameny navíc rozdmýchával vítr.

Zachránit se podařilo 43 lidí. Těla obětí záchranáři odvážejí do přístavu v Coronu, kde jsou v pytlích ukládána ve stanech.

Úřady se snaží zjistit, kde je kapitán lodi, který požár údajně přežil, ale mezi zachráněnými není. Úřady odpovědné za bezpečnost v dopravě a kriminalisté budou vyšetřovat i možnou odpovědnost kapitána a posádky například za to, zda byl včas vyhlášen poplach, byl dodržen postup pro případ požáru, nebo zda členové posádky pomáhali cestujícím.

Přeživší: Oheň se šířil rychle

Přeživší vypověděli, že oheň se šířil tak rychle, že nebyl čas nasadit si záchranné vesty. Intenzitu požáru možná zvýšila plachta natažená nad otevřenými částmi lodě, která je měla chránit před deštěm, doplnila mluvčí pobřežní stráže.

Na Filipínách, což je souostroví s více než 7600 ostrovy, je cestování trajektem běžný způsob dopravy. Miliony lidí tam využívají lodě k pohybu mezi provinciemi.

Země s téměř 118 miliony obyvatel zažila v minulosti v trajektové dopravě řadu podobných katastrof. Mezi jejich nejčastější příčiny patřilo přetěžování plavidel, nepříznivé počasí a nedodržování bezpečnostních předpisů, vyjmenovala agentura AP.

Po požáru trajektu na Filipínách zemřelo pět lidí, další se pohřešují
Plavidlo filipínské pobřežní stráže, archivní snímek

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