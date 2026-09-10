Po požáru trajektu na Filipínách zemřelo pět lidí, další se pohřešují


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejméně pět lidí zemřelo a dalších 87 se pohřešuje po požáru trajektu na Filipínách. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na filipínskou pobřežní stráž.

Neštěstí se stalo v provincii Palawan u turisty vyhledávaného městečka Coron. Zachránit se podařilo 42 lidí, většinu z nich tvoří cestující. Podle oficiálních dokladů bylo na palubě trajektu 134 cestujících a členů posádky.

Hašení požáru i pátrání po pohřešovaných podle mluvčího pobřežní stráže komplikují vysoké vlny i silné proudy, které plavidlo odnášejí.

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Jak se požár na trajektu rozhořel, není jasné. Loď plula z přístavu v Manile směrem na jih do Coronu.

Ostrov Coron je oblíbeným turistickým cílem díky strmým skalním útesům vystupujícím z průzračného moře, píše BBC. Tato oblast přitahuje potápěče z celého světa, nacházejí se v ní vraky japonských lodí z druhé světové války.

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