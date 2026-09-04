Hygienici řešili na táborech žloutenku i noroviry, rozdali pokuty za 170 tisíc

Víc než 1330 kontrol dětských táborů mají za sebou hygienici po letošních prázdninách. Ani jeden tábor nemuseli přímo ukončit. V jednom případě na jižní Moravě o návratu domů rozhodli organizátoři sami kvůli nákaze dětí i dospělých noroviry. Pokuty se v krajích vyšplhaly na bezmála 170 tisíc korun, nejčastěji kvůli skladování potravin, pitné vodě nebo chybějící zdravotní dokumentaci. Vyplývá to ze zjištění České televize a z dřívějších vyjádření hygienických stanic.
Inspektoři krajských hygienických stanic během července a srpna prověřili celkem 1337 táborů, menších pobytových akcí a stravovacích provozů, které táborníci využívali. Za pochybení uložili 51 pokut v celkové výši 170 tisíc a pět set korun. Hygienici letos v rámci kontrol nenašli natolik závažné prohřešky, které by z jejich strany vedly k předčasnému ukončení letních táborů.
K rozpuštění tábora ale v jednom případě došlo. Konkrétně šlo o tábor v okrese Blansko. „Celkem onemocnělo dvacet dětí a dva dospělí z celkového počtu pětatřiceti dětí a osmi dospělých účastníků. Provozovatel tábora následně rozhodl o předčasném ukončení zotavovací akce,“ přiblížila situaci ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihomoravského kraje Marcela Hadámková.
O další situaci informovali jihomoravští hygienici i na Brněnsku. „Na jednom táboře byla u dítěte potvrzena nákaza žloutenkou. Jednalo se o tábor, na kterém bylo padesát dětí a sedmnáct dospělých. Následně byla provedena epidemiologická opatření,“ doplnila Hadámková.
Nejvyšší sankce padly na západě a jihu Čech
V Plzeňském kraji hygienici provedli 124 kontrol a dali šest pokut ve výši celkem 34 tisíc korun. „Bylo také prošetřeno šest stížností. Předmětem podnětů bylo ohlášení nehygienických podmínek, zvýšená nemocnost nebo výskyt hmyzu a hlodavců v místech, kde byly ubytovány děti. Čtyři z prošetřených podnětů byly vyhodnoceny jako oprávněné,“ dodala Petra Weberová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Plzeňského kraje.
V Jihočeském kraji kontroloři rozdali sedm pokut za 29 tisíc korun. Sankce směřovaly především za zamrazování syrového masa a masných výrobků, závady v pitné vodě, nedostatečný úklid nebo nekompletní zdravotní posudky dětí.
Desítky závad ve středních Čechách
Výrazný nárůst zjištěných chyb hlásí Středočeský kraj, kde inspektoři při 150 kontrolách odhalili 38 závad, což je podstatně více než loni. Za zjištěné nedostatky uložili šest pokut v celkové výši devíti tisíc korun. Nejčastěji chybovali provozovatelé stravovacích zařízení a pořadatelé při zajištění pitné vody.
Pět akcí navíc porušilo zákonnou ohlašovací povinnost – tábor buď neohlásili vůbec, nebo nedodrželi povinné termíny. V Královéhradeckém kraji bylo provedeno 137 kontrol a uděleny čtyři pokuty za čtrnáct tisíc korun. Hygienici ve dvou případech vydali zákaz používat místní vodu jako pitnou, dokud pořadatelé nesjednají nápravu. Podobné omezení či stanovení náhradního zásobování řešili také v Moravskoslezském kraji.
Hlavní město bez pokut
Naopak zcela bez pokut i zjištěných nedostatků proběhly kontroly v Praze. Hygienici tam ale prověřili pouze čtyři pobytové tábory. „Specifikem hlavního města je, že většinu akcí představují příměstské tábory, které ze zákona povinným hygienickým kontrolám nepodléhají,“ vysvětlila Petra Batók, mluvčí pražské hygienické stanice.
Minimální postihy udělila také hygiena v Libereckém kraji, kde dvě pokuty dosáhly dohromady dvou tisíc korun, což představuje nejnižší sumu za posledních nejméně dvacet let.
I přes lokální výskyty žaludečních nevolností hodnotí hygienici v Olomouckém kraji zdravotní stav dětí jako standardní. „Nezaznamenali jsme žádné závažné situace a také zdravotní obtíže dětí odpovídaly běžnému průběhu letních pobytů. Zdravotníci nejčastěji řešili drobná poranění nebo přisátá klíšťata,“ shrnula ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých tamní hygienické stanice Dana Vránová.
Snahu o zdravou stravu kazí balíky od rodičů
Kromě technických parametrů a dokumentace hygienici hodnotili i skladbu jídelníčků, která se podle nich dlouhodobě zlepšuje. Pořadatelé častěji nabízejí ovoce, zeleninu a dbají na pitný režim založený na čisté vodě. Narážejí však na jiný fenomén.
„V rámci diskuse nad jídelníčky si pořadatelé občas posteskli, že jejich snahu o pestrý a vyvážený jídelníček někdy paradoxně narušují sami rodiče, když děti vybaví zásobou sušenek, sladkostí, limonád nebo brambůrků, případně jim další sladkosti posílají v balících,“ upozornila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Libereckého kraje Kateřina Hochmalová.
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