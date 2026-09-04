Krizové situace nanečisto. Virtuální realita naučí správně poskytnout první pomoc

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Vytrénovat milion Čechů, aby dokázali poskytnout první pomoc a zasáhnout v případě ohrožení lidského života. To je cíl nového projektu Českého červeného kříže. Iniciativa #MocPomoc chce zapojit širokou veřejnost s pomocí moderních technologií. Konkrétně jde o virtuální realitu. Dobrovolníci si díky ní můžou vyzkoušet scénáře, které věrně kopírují reálné situace.
Cílem není nahradit klasické kurzy první pomoci, ale spíš je doplnit a prohloubit schopnost lidí rychle a správně reagovat ve stresu. Od loňského roku tréninkem, který je zdarma, prošlo 95 tisíc lidí. Byli mezi nimi studenti, firmy nebo zájmové organizace. V úterý 8. září začíná v Plzni tour po dvanácti krajských městech.