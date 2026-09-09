Sněmovna má ve středu na programu senátní úpravy navrhovaného znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET). Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úvodu projednávání tohoto bodu uvedla, že senátní úpravy by snížily účinnost systému. Evidence by nenaplnila svůj účel v podobě omezování šedé ekonomiky, narovnání podnikatelského prostředí a ochrany poctivých podnikatelů. Koaliční většina s největší pravděpodobností prosadí původní znění návrhu zákona.
„Navržené změny nepovažuji za technické zpřesnění zákona ani skutečnou pomoc podnikatelům. Jejich společným jmenovatelem je oslabení jednotlivých pravidel a snížení účinnosti celého systému,“ uvedla Schillerová.
Ministryně odmítla zejména senátní návrh na vypuštění bezhotovostních plateb z EET. Poukazovala na to, že lidé běžně platí bankovní kartou, mobilním telefonem, hodinkami nebo prstenem a evidence by se vztahovala prakticky jen na hotovost.
Vyškrtnutí bezhotovostních plateb by podle Schillerové výrazně omezilo schopnost finanční správy porovnávat údaje o jednotlivých segmentech podnikání a odhalovat šedou ekonomiku. „De facto by znemožnilo její analytickou činnost,“ podotkla. Evidence tržeb se má podle vládní předlohy vztahovat na všechny platby s osobním kontaktem.
Schillerová se postavila i proti dalším senátním úpravám. Patří k nim vynětí prodeje zemědělských produktů přímo od farmářů z EET a zrušení limitu pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých zdravotních benefitů.
Vláda si od obnovení EET od příštího roku bez nutnosti tisknout papírové účtenky slibuje vedle narovnání podnikatelského prostředí také dodatečný přínos pro veřejné rozpočty zhruba 14 miliard korun ročně. Součástí návrhu zákona jsou některé daňové změny. Opozice poukazuje na to, že v jejich důsledku se pak odhadovaný přínos pro státní pokladnu sníží.