Spor o zahrnutí plateb kartou do EET může skončit u Ústavního soudu

Nová elektronická evidence tržeb (EET) nejspíš opět skončí u Ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě Ústavní soud vyjmul. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat.
Třeba v ostravské kavárně a hudebním klubu Club DOCK většina zákazníků nepoužívá hotovost. „Asi osmdesát až devadesát procent zákazníků u nás platí kartou,“ uvedl spolumajitel a provozovatel Jan Jůzl.
Podle spolumajitele je to rychlejší, od zákazníků ale vnímají i další důvody. „Je to daleko pohodlnější než s sebou nosit hotovost, já sám jsem příkladem, už dlouho u sebe nenosím žádnou hotovost v peněžence,“ podotkl Jůzl.
Předchozí nález Ústavního soudu
Právě platby kartou se na rozdíl od plateb z účtu na účet mají evidovat v novém EET. Ty přitom Ústavní soud vyjmul z první evidence tržeb. „Tržby plynoucí z bezhotovostních převodů (...) jsou obecně poměrně dobře dohledatelné, a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci,“ uvedl v nálezu z prosince 2017.
Schillerová ale tvrdí, že to už neplatí. „Dílčí platby kartou na různé účty, mnohdy ani ne na podnikatelský účet a různé ty typy, které přibyly, jednoduše dohledatelné nejsou, protože to není na jednom účtu. Jsou různé platební brány, které jsou až do zahraničí,“ řekla šéfka resortu financí.
EET má podle odhadů do státního rozpočtu přinést zhruba čtrnáct miliard korun. Vyjmutí platebních karet ze systému by podle Schillerové narušilo celou evidenci a zejména analýzu dat z ní. „Pokud by chyběly platby kartou, tak by EET postrádalo smysl, takže ony tam chybět nesmí,“ poznamenal předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
Zbytečná byrokracie, zní z opozice
Opozice považuje znovuzavedení elektronické evidence za zbytečnou byrokracii. Ve sněmovně plánuje podávat pozměňovací návrhy – mimo jiné na vypuštění bezhotovostních plateb z evidence. „Očekával bych, že takový návrh projde, a pokud ne, já jsem si jist, že je správné, aby Ústavní soud tuto věc znovu posoudil,“ konstatoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.
Za správnou cestu to považuje i místopředsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová (STAN). „Pokud bude ten návrh znovu obsahovat tu duplicitu a znovu nadbytečné sledování a byrokracii, tak se určitě budeme na Ústavní soud obracet,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.
Šéfka resortu financí je připravena ještě před jednáním ve sněmovně detaily návrhu vysvětlovat i na opozičních poslaneckých klubech. „Budu za to bojovat, budu určitě přesvědčovat,“ zdůraznila Schillerová.
Podmínkou už – oproti původní EET – nemá být účtenka. Tuto povinnost dříve kritizovali i v ostravském klubu. Zákazníci si je totiž nebrali.