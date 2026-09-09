Sněmovna znovu posoudí stavební novelu a opětovné zavedení EET

Poslanci se vrací k rozsáhlé koaliční novele stavebního zákona, jež má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Opakovaně projednají také předlohu o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb (EET), kterou jim horní komora vrátila s úpravami. Vládní koalice prosadila, že sněmovna bude moci projednávat a schvalovat zákony až do noci.
Úvod jednání standardně vyplnili opoziční předáci s přednostními řečnickými právy, kteří stejně jako jejich řadoví kolegové chtěli využít šanci navrhovat změny programu. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib sděloval výhrady ke stavebnímu zákonu.
„Prosazujete na sílu legislativní paskvil, který kritizují odborníci, architekti samosprávy, úředníci,“ prohlásil Hřib. Podle něj je zákon „nesourodá směs různých změn“, které si dokázaly prosadit různé lobbistické skupiny. Sněmovna by proto podle Hřiba měla probrat pravidla tvorby zákonů.
Petr Hladík jménem klubu lidoveckých poslanců mimo jiné opakoval důvody, proč chce opozice před komunálními volbami vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, tedy rozpor mezi programovým prohlášením a navrhovaným schodkem státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun.
Stavební novela podle kritiků nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Zavádí především centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.
Návrh k obnovení EET
V návrhu zákona o obnovení EET od příštího roku chce Senát z elektronické evidence vyjmout bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. U zaměstnaneckých zdravotních benefitů prosazuje zrušení limitu pro osvobození od daně z příjmů. Kabinet si od znovuzavedení evidence tržeb slibuje narovnání podnikatelského prostředí a dodatečných zhruba čtrnáct miliard korun pro veřejné rozpočty ročně.
V úvodním kole by poslanci mohli projednat novelu, podle níž by lidem od jejich 80 let věku vzrostl každých pět let důchod o 500 korun. Od roku 2028 by se penze podle předlohy znovu zvedla za práci v důchodovém věku. Ve druhém čtení je ve sněmovně například zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců a výraznější růst státních plateb do zdravotnictví.