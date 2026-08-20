Senát projedná novelu stavebního zákona

ŽivěSenát projedná novelu stavebního zákona


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Senátoři se budou zabývat novelou stavebního zákona. Podle vládní koalice má usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Očekává se, že horní komora, v níž má většinu opozice, novelu zamítne. Koalice však může ve sněmovně veto přehlasovat.

Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.

Zamítnutí koaliční předlohy doporučily plénu všechny tři senátní výbory, které ji posuzovaly. Hospodářský výbor navíc doporučil sněmovně vyzvat vládu k tomu, aby místo poslanecké úpravy předložila standardně předjednanou vlastní předlohu.

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Horní komora se bude zabývat i posilováním obranyschopnosti státu. Pravděpodobně vyzve vládu k tomu, aby zveřejnila důvěryhodný plán zvyšování výdajů na obranu do roku 2035. Měla by rovněž přijmout usnesení na podporu ochrany Moldavska před ruským vlivem a začlenění této země do EU.

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