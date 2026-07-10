Poslanci se vrací ke schvalování stavební novely

Poslance v pátek čeká třetí dějství závěrečného schvalování koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje zejména před možností kolapsu stavebního řízení. Je možné, že zákonodárci už budou o podobě předlohy hlasovat. Sešlo se k ní kolem 130 pozměňovacích návrhů.
Novela přichází hlavně se zřízením státních stavebních úřadů. Do nich má přejít část úředníků z nynějších stavebních úřadů při obcích. Opozice se obává toho, že řada úředníků nebude mít o přesun zájem, a vydávání stavebních povolení bude kvůli tomu váznout. Pro stavebníka bude platit, že povolovací proces bude představovat jedno řízení na jednom úřadu završené jedním razítkem.
Plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb bude ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování. Mezi vyhrazené stavby budou patřit i stavby pro hromadné bydlení, tedy budovy s podlahovou plochou nad 10 tisíc metrů čtverečních a převažující funkcí bydlení. Kritici tvrdí, že předloha je napsaná pro velké developery a ohrozí ochranu veřejných zájmů i životního prostředí.
Schvalování stavební novely poslanci zahájili před týdnem, pokračovali v něm ve středu. Závěrečné kolo vyplnilo dohromady zatím zhruba 4,5 hodiny. Zatím vystupovali zejména řečníci s přednostním právem. Běžná debata zatím nezačala.